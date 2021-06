Morawiecki: dobre wiadomości z agencji ratingowej S&P dotyczące prognoz naszego wzrostu gospodarczego

Przyszły dobre wiadomości z agencji ratingowej S&P dotyczące prognoz naszego wzrostu gospodarczego - powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorek na konferencji prasowej. Dodał, że agencja ratingowa S&P podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski do ok. 4,5 proc. w tym roku i do 5,4 proc. w 2022.

"Przyszły dobre wiadomości z agencji ratingowej S&P dotyczące prognoz naszego wzrostu gospodarczego. Prognoza na ten rok została podniesiona do mniej więcej 4,5 proc., a na rok przyszły do 5,4 proc." - mówił szef rządu.

Morawiecki przypomniał, że to prognoza przedstawiona już po prezentacji programu Polski Ład.

W raporcie agencja S&P Global Ratings podała, że podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 4,5 proc. z 3,4 proc, a na 2022 r. do 5,4 proc. z 4,4 proc. Agencja spodziewa się pierwszych podwyżek stóp proc. w Polsce w połowie 2022 r. i powrotu stopy referencyjnej do 1,5 proc. w 2023 r.

Na 2023 r. S&P prognozuje wzrost polskiej gospodarki o 3,3 proc. (+0,3 pkt. proc.), a na 2024 r. o 2,2 proc. (-0,5 pkt. proc.).

"W związku z większą jasnością co do tego, jak będą wykorzystane środki UE na odbudowę gospodarki oraz po lepszych od oczekiwań wynikach gospodarki w I kw. podwyższamy prognozy wzrostu PKB dla Polski. (...) Konsumpcja okazała się odporna na lockdowny i powinna przyspieszyć w kolejnych miesiącach wraz z poprawą sytuacji pandemicznej. Spodziewamy się, że fundusze UE zaczną wspierać wzrost od II połowy bieżącego roku, a w jeszcze mocniejszym stopniu w 2022 r." - napisano.

Głównym ryzykiem dla prognoz według S&P jest ewentualne opóźnienie we wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy. Agencja zakłada, że w horyzoncie prognozy unijne środki wspierające ożywienie po pandemii zwiększą PKB Polski o 6 proc. w odniesieniu do poziomu PKB z 2020 r.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

