Morawiecki: dominacja polskiego rolnictwa w Europie to nasz cel na najbliższą dekadę

Dominacja polskiego rolnictwa w Europie to nasz cel na najbliższą dekadę i jest to cel do zrealizowania; przeznaczymy ogromne środki na podniesienie efektywności polskich gospodarstw - mówił premier Mateusz Morawiecki w środę w Marianowie Brodowskim.

"Nasz rząd zrobi wszystko, żeby te wielkie pieniądze, które przeznaczamy z budżetu państwa polskiego i wynegocjowane w Unii Europejskiej przeznaczyć na podniesienie efektywności polskiego rolnictwa jeszcze bardziej, ażeby ten podbój polskiego rolnika w całej Europie nie tylko trwał, ale żeby te nasze zdobycze były coraz większe, żeby polskie rolnictwo dominowało w Europie. To jest nasz cel na najbliższą dekadę i to jest cel do zrealizowania" - deklarował szef rządu podczas wizyty w woj. wielkopolskim.

Podkreślał wagę kupowania polskiej żywności, wyjaśniając, że napędza to całą gospodarkę.

"To jest koło zamachowe polskiej gospodarki, to jest ta reakcja łańcuchowa. Jak kupimy od polskiego rolnika dobrą, polską żywność, to później on się nam odwdzięczy, kupując coraz więcej polskich produktów" - przekonywał.

