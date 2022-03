Morawiecki: dzięki bezprecedensowej obniżce podatków w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy

To bezprecedensowa obniżka podatków, dzięki której w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy – powiedział w opublikowanym w piątek podcaście premier Mateusz Morawiecki.

W piątek premier Mateusz Morawiecki opublikował kolejnych odcinek swojego podcastu. W nagraniu przypomniał wprowadzoną na początku roku tarczę antyinflacyjną, aby "choć trochę utrzymywać w ryzach inflację".

"Sednem tarczy była obniżka podatków, niższy VAT na paliwa i energię, niższy VAT na żywność, niższy VAT na nawozy. W lutym te działania zaczęły przynosić efekty, ale wojna, którą Putin rozpętał pod koniec lutego, totalnie zmieniła zasady gry" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, odpowiedzią na wybuch wojny jest "tarcza antyputinowska", która ma ograniczyć gospodarcze skutki napaści Rosji na Ukrainę.

"(…) ogłosiliśmy kolejny jej element - bardzo ważne zmiany dla bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. Będzie to obniżka podatków, konsultowana teraz przez najbliższe tygodnie, obniżka podatków z 17 do 12 proc. Po prostu, bez żadnych warunków. To bezprecedensowa obniżka, kolejna zresztą, dzięki której w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy. Geneza tych zmian jest prosta - słuchamy konstruktywnej krytyki, przyjmujemy ją i rozważamy" - powiedział premier w podcaście.

Dodał także, że obecnie budowanie bezpieczeństwa Polski musi być realizowanie jednocześnie na wielu obszarach.

"Chodzi także o ochronę polskich rodzin przed gospodarczymi skutkami wojny, bo czas dzisiaj jest pełen wyzwań, a przed nami jeszcze trudniejsze czasy. Będziemy robić wszystko, by Polskie rodziny były bezpieczne" - stwierdził premier.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl