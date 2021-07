Morawiecki: Gdańsk i Gdynia to symbol sukcesu naszej polityki morskiej

Nasza polityka to otwarcie się na Bałtyk; Gdańsk z Gdynią stają się największym portem na Bałtyku i zabierają przeładunki kontenerowe portom zachodniej Europy; to symbol sukcesu naszej polityki morskiej - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki przebywał w czwartek na Mierzei Wiślanej w rejonie, gdzie mają miejsce prace związane z przekopem.

"Nasza polityka to otwarcie się na Bałtyk. Gdańsk z Gdynią, które stają się największym portem na Bałtyku, (...) i które zabierają przeładunki kontenerowe portom zachodniej Europy, to symbol sukcesu naszej polityki morskiej - polityki handlowej, polityki portowej" - podkreślił Morawiecki.

Zwrócił też uwagę na inne inwestycje. "A więc port offshorowy, porty serwisowe w Łebie, w Ustce, także port kontenerowy w Ustce, także port kontenerowy, głębokowodny w Świnoujściu. Pogłębiony tor kosztem 1,2 mld zł ze Świnoujścia, tor wodny do Szczecina, odbudowa całego przemysłu portowego, przemysłu morskiego - to myślę jest nasz znak firmowy, a przecież przemysł morski, morze, handel to jedna z dźwigni całego rozwoju gospodarczego" - zaznaczył premier.

"Wszystkie te inwestycje razem, od tej poczynając, tutaj, niedaleko Elbląga, na Mierzei Wiślanej, to inwestycje, które zmienią strategiczne położenie Polski pod względem politycznym, ale także pod względem gospodarczym. Umożliwią utworzenie nowych tysięcy miejsc pracy, lepszych, wysokopłatnych miejsc pracy, a to jest rzeczywiście część Polskiego Ładu" - zaznaczył. Dodał, że Polski Ład ma doprowadzić do awansu cywilizacyjnego Polski i do tego, by Polacy zarabiali na poziomie średniej unijnej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl