Morawiecki: III i IV kwartał to będzie czas szybkiego odbicia gospodarczego

Drugi, a zwłaszcza trzeci i czwarty kwartał w tym roku to będą dobre, a może i bardzo dobre kwartały szybkiego odbicia gospodarczego dla Polski - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Według Morawieckiego, "jak uda się osiągnąć zbiorową odporność dzięki szczepionkom i temu, że część populacji przeszła, przebyła tę straszą chorobę (COVID-19 - PAP), to myślę, że i gospodarczo ruszymy ostro do przodu. Jestem przekonany, że drugi, trzeci, drugi a zwłaszcza trzeci i czwarty kwartał w tym roku to będą dobre, a może i bardzo dobre kwartały szybkiego odbicia gospodarczego dla Polski" - zapowiedział premier.

"Chciałbym bardzo podziękować wszystkim rodakom, ale także przedsiębiorcom" - oświadczył szef rządu. "Wiem, jak jest wam ciężko, wiem, jak trudno jest patrzeć na budowany przez lata biznes, na portfel klientów, który topnieje, na rynek, który znika - ale myślę, że z tą pandemią od strony gospodarczej będzie tak, że później ten przymrożony świat gospodarczy będzie wracał w miarę po tym jak zadziała program szczepionek stosunkowo szybko do normalności" - wyraził nadzieję Mateusz Morawiecki.

"Możemy powiedzieć, że nasze decyzje sprzed Bożego Narodzenia, za które niektórzy nas krytykowali (o wprowadzeniu obostrzeń - PAP) dzisiaj zdaniem innych przywódców Unii Europejskiej okazały się bardzo dla Polski dobre" - powiedział. Jak mówił, jeśli Polska dziś ma nieco lepsze położenie od innych krajów pod względem liczby zachorowań, "to wiąże się z tym, że jesteśmy w tym trudnym procesie obostrzeń, restrykcji, że przechodzimy przez niego w sposób solidarny i ogromnym stopniu odpowiedzialny".

Morawiecki podkreślił, że celem rządu jest jak najszybsze opanowanie epidemii w kraju i dlatego nie spieszy się on ze zwiększaniem ruchu turystycznego o charakterze międzynarodowym. "Widzimy, iż w państwach, gdzie pandemia była przygaszona, jak np. w Irlandii, nastąpił gwałtowny, niespodziewanej siły wybuch. Widać więc, z jakimi ryzykami wiąże się odpuszczanie tych rygorów, które są stosowane" - wyjaśnił premier.

Prezes Rady Ministrów nie wykluczył "doprowadzenia do pewnych konkluzji" w kwestii rozmów o statusie osób zaszczepionych, jakie będą jednym z punktów agendy następnego unijnego szczytu, którego początek zaplanowano na czwartek. Jak zaznaczył, "są bardzo różne zdania na ten temat również w Grupie Wyszehradzkiej".

"To nie jest tak, że wszystkie państwa mają jednolity pogląd w tej kwestii. Są państwa południa Europy, które żyją z turystyki w dużym stopniu i im zależy, żeby naszych obywatelu jak najszybciej motywować do wyjazdów tam, na południe" - powiedział. Premier podkreślił jednak, że priorytetem polskiego rządu jest walka z epidemią na terenie naszego kraju.