Morawiecki: inflacja jest jak najbardziej w "ryzach"

Inflacja jest jak najbardziej w "ryzach", ale nie chciałbym tego problemu stracić z oczu; Polska ma być krajem coraz bardziej rosnących płac, to jest podstawa naszej polityki - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę 23 listopada w RMF FM.

Dopytywany czy harmonogram dochodzenia do wyższej płacy minimalnej będzie dotrzymany, Morawiecki odpowiedział: "Taki mamy plan".Morawiecki był też pytany o sprawę wygaszanie pieca w hucie ArcelorMittal w Krakowie. Jak stwierdził, to "wszystko przez politykę klimatyczną UE".- W związku z tym musimy radzić sobie z tymi kłopotami, które tutaj na głowę nam spadają. Rozmawiamy oczywiście z właścicielem tych hut, bo kto sprzedał te huty? No właśnie poprzednie rządy - zauważył premier.Dopytywany czy gdyby ta huta należała do jakiejś spółki Skarbu Państwa sytuacja byłaby inna, Morawiecki odpowiedział, że "sytuacja mogłaby być inna".- Są huty, które należą do Skarbu Państwa i sytuacja jest inna. Po drugie, w tej sytuacji mam nadzieję, że właściciel będzie szanował pracowników, zdaje sobie sprawę, że rekompensaty dla przemysłów energochłonnych (...) będą powodowały to, że będzie mniejszy koszt tej unijnej polityki klimatycznej - mówił.Morawiecki przyznał, że spotykał się parokrotnie z prezesem ArcelorMittal "i oni przez ileś miesięcy, kwartałów, utrzymywali ten stan wyższych kosztów ze względu na politykę UE, natomiast dzisiaj liczę na to, że pracownicy jednak zostaną utrzymani pomimo tego wygaszania pieca".Szef rządu odniósł się też do pytania dotyczącego możliwego spowolnienia w gospodarce i apelu OECD o podjęcie działań, które by przygotowały poszczególne kraje na to spowolnienie.Morawiecki zwrócił uwagę, że na Zachodzie mamy niepokojąco trwałe spowolnienie od 10-11 lat. Jak dodał, w Polsce poprzez uszczelnienie systemu podatkowego pojawiła się pula dodatkowych kilkudziesięciu miliardów złotych. Jak mówił, to spowodowało, że pomimo spowolnienia w Niemczech czy Francji nasz wzrost gospodarczy "utrzymuje się na zdumiewająco wysokim poziomie".Jak mówił, polscy przedsiębiorcy są na tyle sprawni, że potrafili pozyskać inne rynki zbytu i wykorzystać to, że mamy własną walutę.- Jednocześnie nasza polityka państwowa doprowadziła do tego, że wspierany wzrost gospodarczy, amortyzowana konsumpcja, wspierane inwestycje, również powodują, że wzrost gospodarczy w Polsce jest wyższy niż byłby bez takiej polityki - zaznaczył szef rządu.Dopytywany jak przygotować sytuację w Polsce przed spowolnieniem, Morawiecki odparł, że poprzez tzw. piątkę Kaczyńskiego.