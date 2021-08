Morawiecki: inwestycje drogowe w woj. kujawsko-pomorskim z budżetem ponad 100 mln zł

Inwestycje drogowe w woj. kujawsko-pomorskim to budżet ponad 100 mln zł. Jestem przekonany, że dzięki inwestycjom z Polskiego Ładu nie będzie już Polski A i Polski B - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej wizyty w Kruszwicy.

Morawiecki powiedział, że obecnie budżet państwa zasila bardzo wiele projektów, które są potrzebne dla mieszkańców. Podkreślił, że obok mostu w Kobylnikach k. Kruszwicy, realizowanego w ramach programu budowy 100 obwodnic, realizowane w woj. kujawsko-pomorskim są również inne projekty.

Jak wskazał, inwestycjami zostaną objęte również inne miejsca w województwie: Strzelno, Lipno, Kowalewo Pomorskie, Nowa Wieś Wielka i Brześć Kujawski. "To kilka miejscowości, które czekają na obwodnice" - stwierdził premier.

"Jesteśmy w przededniu otwarcia mostu w Kobylnikach niedaleko Kruszwicy, który będzie częścią obwodnicy Kruszwicy, bardzo ważnej dla woj. kujawsko-pomorskiego" - mówił premier. "To piękne miejsce zasługuje na to, żeby być miejscem spokojnym, zacisznym, a więc transport towarowy, transport ciężki, powinien zostać wyciągnięty poza to miasto i stąd właśnie budujemy obwodnicę Kruszwicy" - dodał.

Jak powiedział Morawiecki, na inwestycje drogowe w woj. kujawsko-pomorskim przeznaczony zostanie budżet ponad 100 mln zł. "Jestem przekonany, że dzięki nowym inwestycjom z Polskiego Ładu nie będzie już Polski A i Polski B, ale będzie jeden przepiękny region i dla turystów, i dla inwestycji, bo jedno z drugim nie musi się wcale kłócić" - ocenił szef rządu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl