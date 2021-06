Morawiecki: koniunktura w Polsce przekroczy prognozy dot. wzrostu polskiej gospodarki

Koniunktura w Polsce przekroczy prognozy specjalistów dotyczące wzrostu PKB, czyli wzrostu polskiej gospodarki - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że przekroczy też przewidywania, które dotyczą m.in. wzrostu wynagrodzeń Polaków.

Jak mówił w środę premier Mateusz Morawiecki, prezentując plany rządu na 100 dni związane z Polskim Ładem, podstawowe założenia gospodarcze pozwalają "z optymizmem patrzeć w przyszłość".

Premier odniósł się do przedstawionego we wtorek przez ekonomistów wskaźnika PMI. "Osiągnął historycznie wysoki pułap ponad 57 pkt." - zaznaczył.

Dodał, że to oznacza, iż zamówienia w polskiej gospodarce przewidywane na najbliższe miesiące osiągają rekordowy poziom.

Szef rządu zwrócił uwagę, że polski biznes będzie mógł w oparciu o te zamówienia więcej produkować, świadczyć więcej usług, pozyskiwać więcej środków. "Gdy +dopalimy+ to jeszcze dodatkowo środkami budżetowymi oraz Krajowego Planu Odbudowy, to koniunktura, którą widzę przed nami bardzo wyraźnie może być bardzo dobra" - stwierdził.

Premier Morawiecki wyraził przekonanie, że koniunktura w Polsce przekroczy prognozy, które dzisiaj są pokazywane przez ekonomistów i specjalistów, dotyczące wzrostu PKB, czyli wzrostu polskiej gospodarki. "Przekroczy również te przewidywania, które dotyczą wzrostu wynagrodzeń Polaków" - zaznaczył.

Zdaniem szefa rządu "widać wyraźniej, że jest coś więcej niż tylko jaskółki poprawy". "To już jest cała chmara jaskółek, cała grupa różnych wskaźników wyprzedzających, które podpowiadają, że warto inwestować; warto zakładać działalność gospodarczą w Polsce; warto tu szukać nowych możliwości pracy" - mówił.

Podkreślił, że w porównaniu do innych krajów europejskich m.in. sytuacja na rynku pracy jest niezła. Dał przykład Hiszpanii, gdzie poziom bezrobocia sięga 15 proc. "U nas zgodnie ze statystyką europejską, porównywalną dla wszystkich krajów, to jest nieco powyżej 3 proc." - przypomniał.

Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że to najniższe bezrobocie w UE "to jest to przechowanie miejsc pracy, to jest ten każdy szczegół polityki gospodarczej, finansowej fiskalnej, budżetowej, podatkowej, inwestycyjnej, który pozwolił, w tym mechanizmie naczyń połączonych jakim jest gospodarka stworzyć najlepsze możliwe warunki do skoku gospodarczego, który może być przed nami".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl