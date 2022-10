Morawiecki: na dopłaty do węgla dystrybuowanego przez samorządy budżet wyda ok. 3 mld zł

Na dopłaty do węgla dystrybuowanego przez samorządy budżet wyda ok. 3 mld zł. Środki na ten cel mają pochodzić z tegorocznego budżetu i nie będzie to wymagać jego nowelizacji – powiedział w czwartek w Otwocku podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"To łatwo policzyć. Są brakujące 3 mln ton, które chcemy jeszcze dostarczyć do odbiorców. Biorąc pod uwagę, że średnio dopłacimy do każdej tony ok. 1 tys. zł, to łącznie będzie to koszt dla budżetu na poziomie 3 mld zł" - powiedział w czwartek w Otwocku podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytanie o koszty dopłat do węgla, który ma być dystrybuowany przez samorządy.

Dodał także, że środki na ten cel zostaną wzięte z tegorocznego budżetu.

"One są również zagwarantowane w tegorocznym budżecie bez konieczności jego nowelizacji. Prawdopodobnie uda się je zmieścić w tegorocznym budżecie bez konieczności jego nowelizacji" - dodał Morawiecki.

