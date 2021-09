Morawiecki: Nasz rząd zapewni finansowanie dla małych i średnich miast

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewni finansowanie dla małych i średnich miast - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Przecławia. Dodał, że jest to możliwe m.in. dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.

"Za naszym programem idzie wiarygodność, za naszym programem idzie zdolność do realizacji naszych marzeń, naszych pragnień, zdolność do uszczelnienia systemu finansowego w taki sposób, aby zapewnić finansowanie. To co zrobiliśmy my w Ministerstwie Finansów, w rządze Prawa i Sprawiedliwości, to zapewniliśmy finansowanie dla małych i średnich miast" - powiedział premier.

Morawiecki podkreślił, że dzięki wprowadzeniu Polskiego Ładu 90 proc. Polaków zyska na zmianach systemu podatkowego, lub będą one dla nich neutralne, a 90 proc. emerytów odczuje pozytywnie zmiany wprowadzone przez Polski Ład, gdyż rząd zaproponował m.in. aby osoby, które otrzymują emerytury do wysokości 2500 zł, były zwolnione z płacenia podatku.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że pozytywne zmiany jakie niesie Polski Ład są blokowane przez posłów opozycji w szczególności przez Posłów Platformy Obywatelskiej, którzy chcieli odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu w Sejmie.

"A co oni robią, nie kiedyś, ale kilka dni temu zaproponowali odrzucenie tego programu w pierwszym czytaniu w Sejmie, a więc odrzucenie emerytur do 2500 zł (bez podatku - PAP)" - podkreślił premier.

"My na to nie pozwolimy, mamy większość parlamentarną i ta większość działa w imieniu większości Polaków, i dla dobra ogromnej większości Polaków, powiem nawet dla dobra wszystkich Polaków, także tych bogatych, najbogatszych, ale przede wszystkim tych którzy potrzebują wsparcia potrzebują naszej pomocnej dłoni" - mówił szef rządu.

Stwierdził, że podczas poprzednich rządów prof. Leszek Balcerowicz doprowadził do zrujnowania wielu miast, do zniszczenia wielu zakładów pracy do całkowitego wykluczenia wsi popegeerowskich.

"Pan Leszek Balcerowicz mówi teraz, że muszą stłamsić Polski Ład, ten Polski Ład, który jest naszym programem dla całej Polski" - dodał Morawiecki.

Premier przypomniał, że w podczas ostatniej konwencji Platformy Obywatelskiej zaproponowano, żeby dla małych, najmniejszych i średnich miast pewne usługi były mobilne.

"To jest chyba (...) program realizacji postulatów Pana Grodzkiego dla małych i średnich polskich miast. To im się wyrwało. Oni chyba chcą, żeby były szpitale mobilne, dojeżdżały raz na tydzień do tych miast. Program Platformy Obywatelskiej mobilności dla małych i średnich miast. Bareja by tego lepiej nie wymyślił" - zaznaczył.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl