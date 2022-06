Morawiecki: nie będzie zakazu rozwodów, to jaskrawe kłamstwo Donalda Tuska

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił w sobotę, że Prawo i Sprawiedliwość nie planuje wprowadzić zakazu rozwodów. Jest to jaskrawe kłamstwo, wyssane z palca, typowe zachowanie Donalda Tuska - ocenił Morawiecki.

Lider PO Donald Tusk skrytykował w sobotę w Gołkowicach Górnych (woj. małopolskie) "sojusz ołtarza z tronem", z którym jego zdaniem mamy obecnie do czynienia. Nawiązując do niedawnych słów ks. Krzysztof Bielawnego na temat przyczyn spadku dzietności w Polsce, ocenił, że postulowane przez duchownego zakazy to program PiS. "(Ks. Bielawny) powiedział otwarcie, co PiS wprowadzi w Polsce, jeśli ponownie wygra wybory. Program jest bardzo prosty: zakaz rozwodów, zakaz środków antykoncepcyjnych, zakaz związków cywilnych poza tym tradycyjnym modelem, i oczywiście pełny zakaz aborcji. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że to nie są ekscesy czy incydenty" - powiedział Tusk.

O wypowiedź lidera Platformy Obywatelskiej premier Morawiecki został zapytany na konferencji prasowej w Ostrowie (woj. małopolskie). "Te słowa to jest kłamstwo. Donald Tusk posługuje się kłamstwem w sposób bardzo dowolny i bardzo częsty" - ocenił szef rządu.

Dodał, że "największym wrogiem Donalda Tuska jest ludzka pamięć o rządach Donalda Tuska". "To jest główny wróg Donalda Tuska, ponieważ pamięć ludzka doskonale odzwierciedla to, co rzeczywiście działo się w czasach jego rządów i ciężko jest uwolnić mu się od tego, co wtedy robił, co wtedy mówił i jak dzisiaj zaprzecza sam sobie" - stwierdził Morawiecki.

Zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość nie zaostrzy prawa dotyczącego rozwodów czy aborcji. "Nie tylko nie będzie żadnego zaostrzenia jakichkolwiek przepisów dotyczących tego, o co pani redaktor zapytała, ale jesteśmy za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego w takiej postaci jak się ukształtował, a w kwestii rozwodów, to w ogóle oczywiście w jakikolwiek sposób komentować. Jest to jaskrawe kłamstwo, wyssane z palca, typowe zachowanie Donalda Tuska" - powiedział premier.

Słowa ks. Bielawnego, do których odnosił się w sobotę Tusk, padły niedawno na antenie Radia Maryja. Zacytował je w piątek portal Onet. Ks. Bielawny przywołał w swej wypowiedzi m.in. postać hiszpańskiego dyktatora gen. Francisco Franco. "Kiedy gen. Franco doszedł do władzy w 1940 r., zakazał antykoncepcji, aborcji, związków cywilnych, rozwodów, deprawacji dzieci i młodzieży. (...) Wskaźniki dzietności raptem wzrastają, czyli zaczynają się rodzić dzieci. Nie ma deprawacji, nie ma zabijania, nie ma niszczenia życia" - mówił duchowny i dodał, że to jest właśnie ścieżka, którą powinna podążać Polska. "Czyli zakazać rozwodów, związków cywilnych, antykoncepcji, aborcji (z tym sobie jakoś poradziliśmy) i deprawacji dzieci i młodzieży" - powiedział.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl