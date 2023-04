Morawiecki: Nigdy nie pozostawimy polskich rolników samych sobie

Nigdy nie pozostawimy polskich rolników samych sobie - napisał w piątek na portalu społecznościowym premier Mateusz Morawiecki. Wyliczył również rozwiązania, które przyjął rząd, by chronić polskich rolników przed skutkami wojny na Ukrainie.

Jak wyliczył we wpisie Morawiecki, rząd wprowadza dopłaty do poziomu 1400 zł na każdą tonę pszenicy, podwyższa dofinansowanie do paliwa rolniczego z 1,20 zł do poziomu 1,46 zł, jednocześnie występuje do Komisji Europejskiej o zgodę na przeznaczenie kolejnych 54 groszy dopłaty do każdego litra za paliwo zakupione od 1 lutego do 31 lipca.

Rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę w terminie od 1 grudnia ub. r. do 14 kwietnia tego roku otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową; wsparciem zostaną objęci też producenci pszenicy, którzy będą ją chcieli sprzedać po 15 kwietnia oraz rolnicy, którzy zakupili nawozy od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. - wskazał Morawiecki.

Nie pozwolimy, żeby skutki wojny i pandemii przełożyły się w sposób negatywny na polską wieś. Niech wszyscy jej mieszkańcy wiedzą o tym, że zawsze mogą liczyć na wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości - dodał we wpisie premier.

Morawiecki przypomniał też, że "zrobiliśmy już wiele dla polskiego rolnika". Wskazał ponad 2,4 mld zł wsparcia podczas suszy z lat 2018/19, kolejne 2,2 mld zł w roku 2020. "Reagowaliśmy natychmiast, gdy nadszedł COVID. Interweniowaliśmy na rynku, gdy były problemy z popytem, cenami oleju napędowego, nawozów" - podkreślił premier.

