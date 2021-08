Morawiecki: nowe perspektywy dla rozwoju i coraz silniejszej polskiej klasy średniej

Na Opolszczyźnie i w całym kraju tworzą się nowe miejsca pracy, a ostatnie dane mówią o rekordowym wzroście gospodarczym. Są to nowe perspektywy dla rozwoju i tworzenia się mocnej, coraz silniejszej polskiej klasy średniej – ocenił podczas wizyty w woj. opolskim premier Mateusz Morawiecki.

W Sieroniowicach w gminie Ujazd szef rządu odwiedził w poniedziałek uruchomione wiosną tego roku centrum logistyczne sieci sklepów Dino, skupiającej obecnie ponad 1,6 tys. marketów o łącznej powierzchni przeszło 630 tys. m kw. Nowe centrum dystrybucyjne Dino - szóste takie w Polsce - docelowo da pracę ponad 500 osobom.

"To polska, bardzo dynamicznie rozwijająca się firma z obszaru handlu detalicznego, którą chyba zna każdy Polak (…). To przedsiębiorstwo musi walczyć o swoje miejsce na rynku z potentatami z całego świata, z wielkimi międzynarodowymi korporacjami. I przebija się coraz mocniej, tworząc nowe sklepy, nowe centra dystrybucyjne" - mówił w poniedziałek premier, podkreślając także znaczenie tego typu inwestycji dla niewielkich miejscowości.

"To wielka i bardzo ważna sprawa dla takich mniejszych miejscowości, które nagle zaczynają lepiej funkcjonować - bo w ślad za utworzeniem nowych centrów tworzy się setki nowych miejsc pracy" - powiedział szef rządu, wskazując, iż przygotowany przez Zjednoczoną Prawicę program Polski Ład ma tworzyć warunki do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw oraz dać setki tysięcy nowych miejsc pracy.

"To część naszej filozofii rozwoju - wsparcie administracyjne, w pozyskiwaniu zgód środowiskowych, ale także - tam, gdzie trzeba - finansowe, kapitałowe w szybkim rozwoju przedsiębiorców polskich - po to, żeby mogli ekspandować najpierw w Polsce, a niektórzy z nich wychodzą coraz odważniej za granicę" - powiedział premier.

"Polski Ład ma tworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy i to jest bardzo ważna część tego planu. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrealizować ten cel" - podkreślił Morawiecki. Jak zauważył, poziom bezrobocia w Polsce należy obecnie do najniższych w krajach Unii Europejskiej i jest najniższy w historii Polski minionych ponad 30 lat.

Szef rządu nazwał bezrobocie "zmorą III Rzeczypospolitej". Jak mówił, do jego likwidacji przyczyniają się "pączkujące inwestycje", jak ta na Opolszczyźnie, oraz "setki, tysiące innych w całym pięknym naszym kraju". W ocenie premiera, takie inwestycje tworzą nie tylko nowe miejsca pracy, ale jednocześnie "nowe perspektywy dla rozwoju, nowe perspektywy dla tworzenia się mocnej, coraz silniejszej polskiej klasy średniej".

"Na Opolszczyźnie i w całym kraju tworzą się nowe miejsca pracy, a ostatnie dane mówią o rekordowym wzroście gospodarczym. Są to nowe perspektywy dla rozwoju i tworzenia się mocnej, coraz silniejszej polskiej klasy średniej. Cieszę się, że są tacy przedsiębiorcy, jak ci z firmy Dino, i że w trudnych, wymagających branżach potrafią pokazywać, czym jest konkurencyjność polskiej gospodarki, i coraz lepiej sobie radzić na rynku polskim i europejskim" - napisał na Facebooku szef rządu po wizycie w centrum logistycznym firmy Dino.

"Jestem przekonany, że Polacy docenią wiele pozytywnych zmian w ramach Polskiego Ładu, które są wdrażane po to, żeby polscy przedsiębiorcy mogli się dynamicznie rozwijać" - ocenił w swoim wpisie Mateusz Morawiecki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2, tys. zł.

Uruchomione wiosną tego roku, kosztem ok. 80 mln zł, centrum dystrybucyjne firmy Dino w Sieroniowicach ma powierzchnię ponad 45 tys. m kw. To szósty tego typu obiekt firmy, zaopatrujący głównie sklepy w południowej Polsce. Wyposażony jest m.in. w chłodnię i magazyny z kontrolowaną temperaturą. Docelowo pracę ma znaleźć tu ok. 500 osób.

W końcu czerwca br. sieć Dino w Polsce liczyła 1622 sklepy, z których 150 otwarto w pierwszym półroczu br. Łączna powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 633,2 tys. m kw. wobec 505,1 tys. m kw. rok wcześniej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl