Morawiecki o działaniu na rzecz młodych: obniżenie podatków, budowa domów do 70 m kw. bez zezwolenia i wakacje kredytowe

Niskie podatki PIT dla młodych, działanie na rzecz rozwoju rynku pracy, budowa domów do 70 m kw. bez zezwolenia, kredyty gwarantowane na mieszkania i dwuletnie wakacje kredytowe – o tych działaniach rządu na rzecz osób młodych mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu uczestniczył w sobotę w Q&A podczas Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego. Podczas dyskusji został zapytany o działania rządu na rzecz młodych ludzi.

"Po naszej stronie jest działanie w dwóch obszarach społecznych i gospodarczych, które dla młodych ludzi są fundamentalnie ważne, a mianowicie są to dostęp do dobrej, jak najlepszej pracy i mieszkania" - oznajmił.

Podkreślił, że rząd chcąc poprawić dostęp młodych ludzi do rynku pracy obniżył do zera stawkę podatku PIT dla osób do 26 roku życia, a dla osób powyżej 26 roku życia do 12 proc. Zwrócił uwagę, że jest to jedna z najniższych stawek w Europie.

Wskazał, że kolejnym działaniem poprawiającym dostępność miejsc pracy dla młodych, jest tworzenie takich warunków w kraju, które zachęcą zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego.

Dodał, że aby zapewnić jak najszerszy dostęp młodych do mieszkań, rząd tworzy "jak najlepsze warunki do budowy mieszkań dla spółdzielców, TBS-ów, samorządów, dla wszystkich, którzy operują na tym rynku".

"I stąd nasze pomysły na domy do 70 m kw. bez zezwoleń, na kredyt gwarantowany (…), stąd także pomysły na wakacje kredytowe, żeby młodzi ludzie, którzy wzięli kredyt i mają mieszkanie, mieli szansę przetrwania tych dwóch trudnych lat, które są przed nami w związku z wojną na Ukrainie" - powiedział.

