Morawiecki o pieniądzach na KPO: może w ciągu kilku najbliższych tygodni

Premier pytany w poniedziałek w Polsat News, co z odblokowaniem pieniędzy na KPO przez Brukselę odpowiedział: "mam nadzieję, że to się stanie i to całkiem wkrótce, w ciągu najbliższych kilku tygodni i w ślad za tym będzie przyjęta również legislacja".

"Jesteśmy blisko, coraz bliżej" - dodał. Dopytywany czy środki zostaną przyznane Polsce do końca czerwca br. odpowiedział: "myślę, że szybciej". Dodał, że "zależy to od wzajemnych uzgodnień i od dynamiki negocjacyjnej, z którą mamy do czynienia".

Pytany, czy zależy to także od ustawy dotyczącej zmian w Sądzie Najwyższym, przyznał, że "od ustawy również". "Ale myślę, że pan mnie pyta najpierw o nasze uzgodnienia. Ustawa jest konsekwencją tego uzgodnienia" - powiedział.

Na pytanie o to, czy w takim razie jest uzgodnienie z Brukselą, że jeśli ta ustawa "przejdzie" proces legislacyjny w Polsce, to środki zostaną odblokowane, premier zapewnił, że "jest bardzo blisko do tego uzgodnienia".

"Jeżeli ustawa przejdzie to, jak rozumiem, będzie ona w kształcie (...) podobnym do zaproponowanego przez pana prezydenta. Bruksela nie będzie miała jakichś poważnych zastrzeżeń, bo jak rozumiem, tutaj również był wcześniej kontakt w tej sprawie" - dodał.

Pytany o opinię do stanowiska Solidarnej Polski, która nie zgadza się na prezydencką propozycję, powiedział, że "na tak trudną sytuację gospodarczą, w jakiej jesteśmy dzisiaj, nie ma jednej prostej recepty". "KPO dzisiaj, te środki, te sto kilkadziesiąt miliardów z samych tylko grantów, są niezwykle potrzebne także, żeby zwalczyć inflację" - stwierdził.

"Dzisiaj mamy takich fałszywych doradców, złych doradców, chociażby jak pan Tusk, który proponuje wariant turecki. W Turcji też było rok, dwa lata temu 12-15 procent inflacji i co zrobili? Podnieśli wynagrodzenia o 20 procent. Dzisiaj tam jest 60-procentowa inflacja. To ma ogromny związek z KPO. Wszystko to jest, że tak powiem, w jednym ciągu logicznym" - dodał.

Powiedział, że "dzisiaj musimy zwalczyć inflację" i do tego "potrzebujemy zewnętrznych pieniędzy, bo wewnętrznie generowane pieniądze natychmiast przekładają się na inflację". "KPO jest zewnętrznym pieniądzem i tak próbuję przekonać naszych kolegów z SP" - podsumował.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Latem ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, także premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta izba zostanie zlikwidowana.

Na początku kwietnia komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęła prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w SN, autorstwa prezydenta i posłów PiS. Zdecydowano, że projektem bazowym będzie propozycja prezydenta Andrzeja Dudy. We wtorek sejmowa komisja będzie kontynuować prace. Projekt ma trafić na obrady plenarne na posiedzeniu Sejmu 27-28 kwietnia.

Prezydencki projekt zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

W ubiegłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś mówił, że Solidarna Polska przygotowała pakiet poprawek do projektu prezydenta, bo - jak oświadczył - w takim kształcie, w jakim jest teraz, ten projekt nie może uzyskać poparcia SP. Zdaniem Wosia, gdyby projekt prezydenta wszedł w życie w obecnej formie, "wprowadziłby gigantyczny chaos w polskim sądownictwie" z powodu proponowanego tam "testu bezstronności i niezawisłości sędziego".

