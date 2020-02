Morawiecki: obwodnica w Złotym Stoku zapewni komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom (aktualizacja)

Obwodnica w Złotym Stoku (woj. dolnośląskie) zapewni komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, dzięki obwodnicy, Złoty Stok będzie bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców.

Szef polskiego rządu w sobotę składa wizytę w województwach: śląskim i dolnośląskim. Morawiecki odwiedził w sobotę rano Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (Śląskie). Następnie premier udał się do Złotego Stoku (woj. dolnośląskie).

Podczas spotkania z mieszkańcami premier zwrócił uwagę, że w Złotym Stoku pierwsze ślady działalności górniczej sięgają X wieku. "Na przestrzeni tych wieków, mimo tego, że Złoty Stok należał do innego państwa, tutaj żyła polskość" - podkreślił.

Jak mówił, dawniej miasta były otaczane fosami, po to, żeby chronić się przed ewentualnymi najazdami. "Dzisiaj otaczamy miasta obwodnicami. Te obwodnice mają być takim nowym elementem infrastruktury, który ma przyciągnąć inwestorów do miast, ma odkorkować miasta" - powiedział premier. Zachęcał też turystów do odwiedzenia Złotego Stoku, w tym Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota.

Morawiecki ogłosił, że Złoty Stok będzie miał obwodnicę. "Ta obwodnica, to duża inwestycja, inwestycja za ponad 120 mln zł. Inwestycja, która była bardzo potrzebna, bo ona zapewni komfort mieszkańcom, bezpieczeństwo. Ona zapewni również to, że Złoty Stok będzie bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców" - ocenił premier.

Dodał, że "paradoksalnie obwodnice, mimo że kojarzą się z omijaniem danego miejsca, to właśnie przyciągają tych, których mają przyciągać, a wyprowadzają ten ruch ciężkiego transportu, ciężarówek, który często nie tylko prowadzi do zanieczyszczenia miasta, ale też po prostu zmniejsza bezpieczeństwo".

Morawiecki przedstawił też mieszkańcom Złotego Stoku i okolic "koncepcję rozwoju, nazywaną drugą falą modernizacji". "Ta druga fala modernizacji, to właśnie setki, tysiące nawet małych inwestycji, nie tylko autostrady, ale właśnie też Fundusz Dróg Samorządowych, też obwodnice miast, takich jak Złoty Stok, czy stu innych, które przedstawił dzisiaj (minister infrastruktury) Andrzej Adamczyk" - wyjaśnił Morawiecki.

Jak mówił, "to są drobne inwestycje, o których nie słychać w Warszawie czy Wrocławiu, ale są ważne dla mieszkańców wsi, małych miejscowości". Wśród takich inwestycji wymienił odbudowę przez MSWiA muru przydrożnego w Laskach, który ma zwiększyć bezpieczeństwo, czy mostu w Mąkolnicy służącego rolnikom.

"Złoty Stok ma 2,5 mln mieszkańców, ale chciałbym, żeby właśnie w takich miastach - w których już złoto raczej służy temu, aby turyści mogli obejrzeć na czym polegało życie w dawnych wiekach - mieszkańcy mieli jak największe perspektywy przed sobą. Żeby ta nadzieja, która jest potrzebna nam wszystkim na kolejne dziesięciolecia, tutaj zagościła" - mówił premier.