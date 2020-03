Morawiecki: pakiet osłonowy zapewni m.in. ochronę miejsc pracy

Osłona miejsc pracy, możliwość przedłużenia zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 o dwa tygodnie, pokrycie przez państwo 40 proc. płacy pracowników - to rozwiązania z pakietu pomocowego dla firm - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

"Musimy się troszczyć nie tylko o zdrowie publiczne, ale też o zdrowie gospodarki. Gospodarka ze względu na koronawirusa zostanie bardzo mocno uderzona" - podkreślił szef rządu na konferencji po spotkaniu Rady Gabinetowej, na której uzgodniono pakiet osłonowy dla przedsiębiorców - tzw. tarczę antykryzysową.

Jak mówił premier, pakiet osłonowy składa się z pięciu filarów, które stanowią "najlepszą z możliwych odpowiedzi na kryzys, który niewątpliwie dotknie nas w związku z epidemią koronawirusa".

Szacunkowa wartość pakietu to, jak wskazał, ok. 212 mld zł w pięciu filarach.

Pierwszy to filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy, "gdzie tylko można" - zaznaczył Morawiecki. "Są to działania osłonowe dla rynku pracy - by w solidarny sposób pracownik, pracodawca - przedsiębiorca, ale i państwo brali udział w ochronie miejsc pracy" - wskazał.

W przypadku przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej, państwo, jak mówił premier, będzie mogło pokrywać 40 proc. wynagrodzenia - do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. "Drugie co najmniej 40 proc. pokrywa pracodawca" - dodał. "Dzięki temu parę milionów osób - 3-4 mln - będzie bezpieczniejsze na rynku pracy" - zaznaczył Morawiecki.

Przez "tarczę antykryzysową", jak powiedział, rząd "chce odepchnąć zmorę bezrobocia".

Jest też, jak mówił, bufor dla osób, które "prowadzą działalność gospodarczą, są osobami samozatrudnionymi, albo pracują na umowę zlecenie, umowę o dzieło". Ma on, jak wskazał, zamortyzować straty usług, zleceń. "Chcemy, żeby (po epidemii koronawirusa - PAP) przedsiębiorstwa mogły odbudować swój portfel zamówień, zleceń" - zaznaczył.

Dla osób na działalności gospodarczej, czy umowach o pracę, umowach o dzieło , jak powiedział, będzie możliwość wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Morawiecki zapowiedział, że przewidziano możliwość przedłużenia o dwa tygodnie wypłaty zasiłku opiekuńczego, który przysługuje teraz osobom opiekującym się dziećmi do lat 8. "Jeżeli będzie taka decyzja (...) o kontynuacji zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków" - zastrzegł.

Inne rozwiązania, których celem jest osłona ludzi, to jak wskazał, m.in. prolongata rat kredytowych, albo prolongata obciążeń mediów, w porozumieniu z firmami, które takie usługi świadczą.