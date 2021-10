Morawiecki: pan, który jest na czele opozycji jest zielony w sprawie polskiej wsi

Pewien pan, który jest na czele opozycji, gdy wyjeżdżał do Brukseli przyznał, że jest zielony w sprawach gospodarczych; ostatnio występował w niewielkiej miejscowości, ale nie zorientował się, że jest zielony także w sprawach wsi - mówił w Przysusze premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki zwracał uwagę, że po 1989 roku zdążyliśmy wejść do NATO, do UE, wybudować centra handlowe, ale "liberalna III Rzeczpospolita nie zdążyła pomóc tym gminom, gdzie mieszkają miliony polskich obywateli, nie zdążyła pomóc, wyrównać szans, utworzyć miejsca pracy".

"Nasz plan, który już realizujemy i którego wiarygodność pokazaliśmy czynem, inwestycjami, zakłada przesunięcie tych środków i inwestycji tam, gdzie one są najbardziej potrzebne" - zapowiedział szef rządu.

Zaznaczył, że mieszkańcy wsi wiedzą jak mało kto, że pieniądze nie rodzą się na drzewach, tylko trzeba na nie ciężko zapracować. "To jeden z najważniejszych elementów między nami, a naszymi poprzednikami, którym nawet Komisja Europejska wytknęła 30 do 40 miliardów lukę VAT. Wielką coroczną stratę, którą my odzyskaliśmy z rąk przestępców podatkowych, tych w białych kołnierzykach" - zaznaczył Morawiecki. "Na tym budujemy naszą wiarygodność i naszą przyszłość" - dodał.

Według premiera, tylko ten kto ma wiarygodność "może doprowadzić do rewolucji godności i rewolucji wiarygodności". "Po to jesteśmy w polityce, aby tę wiarygodnością świadczyć o naszych zamiarach" - mówił Morawiecki.

Przypomniał wdrożone programy - remonty dróg lokalnych, remonty szkół i remiz strażackich. "Teraz idziemy z ustawą dedykowaną Ochotniczym Strażom Pożarnym, która ma wiele bardzo dobrych punktów dla strażaków, m.in. ten, że strażak który przechodzi na emeryturę będzie miał dodatek 200 zł do emerytury" - podkreślił.

"Pewien pan, który teraz jest na czele opozycji jak wyjeżdżał do Brukseli powiedział, że ma nadzieję, iż tamci będą na tyle naiwni, że nie zorientują się, że on jest zielony w sprawach gospodarczych. Nie tak dawno występował w niewielkim mieście i też się nie zorientował, że jest zielony w sprawach polskiej wsi" - powiedział Morawiecki.

"Żeby poznać polską wieś, trzeba rozmawiać z rolnikami, trzeba być z nimi, żeby tworzyć programy życia na wsi" - podkreślił szef rządu.

