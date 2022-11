Morawiecki: pierwotnie zaplanowane potrzeby pożyczkowe na rok przyszły zostaną ograniczone

Potrzeby pożyczkowe budżetu w przyszłym roku będą wyższe niż w tym, ale te już pierwotnie zaplanowane będą ograniczone – powiedział w środę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

W środę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, jakie działania podejmowane są w ramach polityki fiskalnej, aby doprowadzić do zahamowania i spadku inflacji.

"Cały arsenał środków polityki fiskalnej jest już uruchamiany. Mamy do czynienia z zacieśnieniem polityki fiskalnej, bo nawet jeśli mamy do czynienia ze wzrostem wydatków, co widać we wzroście deficytu budżetowego, to wystarczy spojrzeć na wydatki na obronność. Są one dla nas priorytetem, bo na uzbrojenie zostanie wydane 40-50 mld zł więcej niż w roku obecnym. Te 40 mld zł zostanie przekazane producentom zagranicznym, a więc nie wygeneruje dodatkowego impulsu inflacyjnego w Polsce" - powiedział w środę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Dodał także, że rząd stara się, aby programy wsparcia docierały selektywnie dla osób, które takiego wsparcia potrzebują.

"Dzisiaj mieliśmy na prezydium Rady Ministrów bardzo szczegółowy przegląd wszystkich wydatków. I już dzisiaj mogę powiedzieć, że zidentyfikowaliśmy kolejne oszczędności, wielkości co najmniej 10-15 mld zł, co przełoży się na niższe wydatki. To też przyczyni się do niższego poziomu inflacji, bo jest to zacieśnienie fiskalne" - powiedział premier Morawiecki.

Dodał także, że rząd zdaje sobie sprawę, iż na rynkach finansowych obecnie występują poważne turbulencje, więc robi wszystko, aby zmniejszyć potrzeby pożyczkowe, zarówno brutto, jak i w szczególności netto.

"Potrzeby pożyczkowe budżetu w przyszłym roku planujemy, że będą wyższe niż w tym, ale te już pierwotnie zaplanowane - o których rozmawiam z inwestorami z całego świata, z funduszami inwestycyjnym, z analitykami z głównych banków - będą ograniczone maksymalnie poprzez oszczędności budżetowe oraz także specjalne mechanizmy finansowania na zasadzie indywidualnych rozmów z podmiotami międzynarodowymi, czy to sovereign wealth fund, czy z bankami centralnymi z całego świata, tak aby odpowiednio zabezpieczyć właśnie parametry inflacyjne a z drugiej strony parametry budżetowe i w sektorze finansów publicznych, dotyczące pozyskania finansowania potrzebnego pod realizację różnych planów budżetowych" - powiedział premier.

W projekcie budżetu na 2023 r. zapisano, że potrzeby pożyczkowe netto wyniosą 107,5 mld zł, a potrzeby pożyczkowe brutto 269,6 mld zł.

