Morawiecki: Polska pomaga sąsiadom na Ukrainie, ale nie kosztem interesu polskiej wsi

Polska pomaga sąsiadom na Ukrainie z transportem zboża, ale nie odbywa się to kosztem interesu polskiej wsi - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że wszelkie zakupy ukraińskiego zboża mają mieć charakter reeksportowy, aby nie wpływały na lokalną cenę zbóż.

Morawiecki pytany o obawy rolników o ceny zboża w związku z transportem ukraińskiego zboża zaznaczył, że Polska zgodziła się tylko na jego tranzyt.

"Zostaliśmy poproszeni, żeby pomóc w tranzycie, a nie w tym, aby to zboże wpływało na polski rynek i cisnęło cenę zboża w dół. Wprawdzie dla inflacji byłoby to korzystne, ale my musimy patrzeć na interes polskiego rolnika" - tłumaczył szef rządu.

Jak podkreślił, tranzyt musi być tranzytem. "Dlatego poleciłem premierowi Kowalczykowi (szef resortu rolnictwa - PAP), aby wszelkie zakupy ukraińskiego zboża były zakupami o charakterze reeksportowym i interwencyjnym, które nie wpływają na naszą lokalna cenę zbóż" - zaznaczył Morawiecki.

Premier dodał, że Polska pomaga sąsiadom na Ukrainie, ale nie odbywa się to kosztem interesu polskiej wsi.

