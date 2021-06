Morawiecki: polska wieś jest również rozsadnikiem nowoczesności

Polska wieś to nie tylko rozsadnik polskiej kultury, to nie tylko depozytariusz polskiej kultury, polskiej wiary, ale polska wieś jest również rozsadnikiem nowoczesności - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki, otwierając debatę "Polski Ład, Od Pola Do Stołu".

Premier podkreślił, że "Prawo i Sprawiedliwość bardzo szybko zrozumiało potrzeby polskiej wsi. I od początku tego wieku środowisko PiS jest wyrazicielem tych najgłębszych potrzeb polskiego rolnictwa".

Szef rządu zaznaczył, iż jest głęboko przekonany, że polska wieś to nie tylko "rozsadnik polskiej kultury, to nie tylko depozytariusz polskiej kultury, polskiej wiary, ale polska wieś jest również rozsadnikiem nowoczesności" - powiedział. "Tej zdrowo rozumianej nowoczesności, a najlepszym dowodem tego jest wielki sukces polskiej wsi, polskiego rolnika na arenie międzynarodowej, w szczególności w UE" -podkreślił Morawiecki.

Jak dodał, to sukces wiążący się z rzeczywistym etosem pracy. "Takim, który niestety przez długie lata nie był właściwie doceniony. Etos pracy musi być nagrodzony poprzez odpowiednie wynagrodzenia i wsparty zarówno w tym słynnym cyklu świńskim, ale również w zakresie infrastruktury" - podkreślił premier.

Zwrócił też uwagę, że na polskiej wsi rozpoczyna się polska historia. "A więc winniśmy wdzięczność polskiej wsi" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl