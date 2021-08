Morawiecki: polska wieś zasługuje, żeby standard życia był podobny do tego, który jest w mieście

Polska wieś zasługuje na to, żeby standard życia był podobny do tego, który jest w mieście; dla zbyt wielu polityków obozu liberalnego życie gospodarcze kończyło się na opłotkach wielkich miast, ewentualnie średnich miast - powiedział w niedzielę w Bobolicach premier Mateusz Morawiecki.

Podczas obchodów Ogólnopolskiego Święta "Wdzięczni polskiej wsi" premier mówił o niwelowaniu różnic w poziomie życia między wsią i miastem. "Polska wieś zasługuje na to, żeby standard życia był podobny do tego, który jest w mieście" - powiedział.

"Edukacja, służba zdrowia, drogi, kolej, to wszystko co było zwijane, my rozwijamy" - dodał szef rządu. Zwrócił uwagę na środki, w tym pozyskiwane z funduszy unijnych, przeznaczane na rozwój obszarów wiejskich. "Dla zbyt wielu polityków obozu liberalnego, naszych oponentów politycznych, życie gospodarcze kończyło się na opłotkach wielkich miast, ewentualnie średnich miast" - oświadczył.

Morawiecki podkreślił, że "polska wieś to także, a może przede wszystkim, kultura, wspaniałe tradycje". "Dlatego rozpoczęliśmy wielki program dla kół gospodyń wiejskich, kobiet gospodarnych i wyjątkowych. Ten program dzisiaj podwajamy. Ten program będzie także wsparty dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla OSP, które są dla rządu PiS oczkiem w głowie. Stąd ustawa, która teraz jest procedowana, o dodatku emerytalnym dla druhów i druhen OSP. A także wielkie wydatki na sprzęt i dodatkowe wydatki - także pieniądze - na OSP" - zwrócił uwagę premier.

Dodał, że dopóki PiS będzie rządził, nikt nie będzie za nich decydował, ile "środków przeznaczyć na polską wieś, także na walkę z wielkimi problemami polskiej wsi". "Dziś zostaliśmy przez niebiosa uraczeni piękną, deszczową pogodą, więc trudno mówić o suszy. Ale tu z rolnikami wcześniej, dzisiaj rano (...) rozmawiałem właśnie głównie o suszy, o wielkim problemie od kilku lat z paroma wyjątkami. Dlatego ta klęska żywiołowa, inne anomalie pogodowe, klęski jak ASF, ptasia grypa to nasze wielkie zobowiązanie do walki z tym ze wszystkich sił" - zadeklarował szef rządu.

