Morawiecki: Polski Ład służy także najbogatszym Polakom

Polski Ład służy także najbogatszym Polakom, gdyż zmniejszając nierówności, tworzy lepsze warunki do życia dla wszystkich - podkreślał premier Mateusz Morawiecki podczas środowego wystąpienia.

"Polski Ład ma trzy zasadnicze cechy: jest kompleksowy, jest bardzo dobrze przeliczony, przeanalizowany, przemyślany, i służy całemu społeczeństwu. Służy także tym, którzy dzisiaj zarabiają po 50-70 tys. zł, są dużo lepiej sytuowani od innych, ponieważ poprzez zmniejszenie nierówności stworzymy lepsze warunki do życia dla wszystkich" - powiedział szef rządu.

Wskazał, że celem Polskiego Ładu jest "osiągnięcie europejskiego standardu życia". "To jest cel celów" - podkreślił. Ocenił, że Polski Ład jest realizacją "polskiego marzenia" na wzór "american dream".

"Polski Ład ma być instrumentem, wizją, która ułatwia realizację polskich marzeń wszystkim Polakom, także tym, którzy są dziś lepiej sytuowani, także tym najbardziej majętnym, bo każdy chce żyć w spokojnym, szczęśliwym, bezpiecznym kraju" - powiedział. Szef rządu podkreślił, że chodzi o to, by "Polska pozbyła się kompleksów, była inna, odważna, kreatywna, innowacyjna, bardziej sprawiedliwa", a jednocześnie "patriotyczna".

Zdaniem Morawieckiego, przejawem takiego patriotyzmu jest np. kupowanie polskich produktów. "Promujmy to co polskie, bo właśnie poprzez to jeszcze więcej polskich przedsiębiorców będzie miało więcej zleceń" - powiedział. Ocenił, że Polski Ład pozwoli stworzyć 500 tys. miejsc pracy - m.in. dla powracających z zagranicy lub pracujących obecnie w szarej strefie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl