Morawiecki: Polski Ład to spójny, przemyślany system działań

Polski Ład to spójny, przemyślany system działań o charakterze poprawy usług publicznych, poprawy służby zdrowia, poprawy infrastruktury, większej sprawiedliwości systemów społecznych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki odwiedził Trzebnicę (woj. dolnośląskie). "Polski Ład to spójny, przemyślany system działań o charakterze poprawy usług publicznych, poprawy służby zdrowia, infrastruktury, większej sprawiedliwości systemów społecznych, zaadresowania podstawowych bolączek systemu społeczno-gospodarczego, jaką jest brak mieszkań, a także wypychanie młodych na emigrację" - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że wprowadzenie Polskiego Ładu jest możliwe dzięki naprawie finansów publicznych, za którą rząd Zjednoczonej Prawicy wziął się na początku.

"Polski Ład dobrze przeliczyliśmy i skonstruowaliśmy w oparciu o paradygmat sprawiedliwości, zakładającego, że system podatkowy musi być bardziej progresywny, bo my dorobiliśmy się systemu degresywnego, w którym im ktoś więcej zarabia, tym mniej procentowo płaci podatków" - powiedział premier.

Jednym ze sposobów realizacji tego bardziej progresywnego systemu podatkowego jest, według słów premiera, podwyżka kwoty wolnej.

"To bezprecedensowa zmiana, bo z kraju o kwocie wolnej należącej do jednej z najniższych w Unii Europejskiej, stajemy się krajem z kwotą wolną wyższą nominalnie od Francji, Hiszpanii czy Danii. Cały system będzie przebudowany tak, aby przekazać pieniądze ludziom najbardziej potrzebującym, ale także tym, co są na działalności, klasie średniej, choć ci, co zarabiają zwłaszcza ponad 20, 30 tys. zł powinni się już mocniej podzielić ze społeczeństwem" - powiedział Mateusz Morawiecki.

"Polski Ład" to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

