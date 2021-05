Morawiecki: Polski Ład to także strategia zadomowienia Polaków (aktualizacja)

Polski Ład to także strategia zadomowienia się Polaków, tam gdzie chcą mieszkać - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Stalowej Woli (Podkarpackie). Podkreślił, że program mieszkaniowy jest silnym akcentem Polskiego Ładu.

Jak zaznaczył szef rządu, do największych bolączek Polski należy depopulacja wielu miejsc. "Nie chcemy, żeby z wielu pięknych miejsc; miast, miasteczek i wiosek ludzie wyjeżdżali, czasami na zawsze, za granicę" - zauważył.

Dodał, że "chodzi o to, aby ci, którzy wyjechali, przyjeżdżali z powrotem". "Aby dać im szanse powrotu, należy dać im szanse na mieszkanie i zamieszkanie. Dlatego u źródeł wszystkich programów jest program mieszkaniowy" - mówił premier.

Przypomniał, że w Polskim Ładzie zapowiedziano m.in. gwarantowanie przez budżet państwa do 100 tys. zł. wkładu własnego przy zakupie mieszkania (maksymalnie 40 proc. ceny lokalu) dla osób w wieku od 20 do 40 lat, a także dofinansowanie do kredytu dla osób korzystających z budownictwa społecznego i rodzin wielodzietnych (kwota wsparcia zależy od liczebności rodziny).

Polski Ład zakłada również, że realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw. będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia.

Rząd - zapewnił premier Morawiecki w Stalowej Woli - będzie zachęcać gminy do szybkiego opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, by Polacy planujący rozpoczęcie budowy domów wolnostojących mogli jak najszybciej rozpoczynać prace.

"Tam, gdzie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, chcemy gminy do tego zachęcić i przeznaczyć specjalną pulę środków w Polskim Ładzie na to, aby miejscowy plan zagospodarowania powstał jak najszybciej" - powiedział premier.

Jednocześnie szef rządu wskazał, że nawet gdy takiego planu zagospodarowania brakuje, to rodzina planująca rozpoczęcie budowy będzie mogła wystąpić o warunki zabudowy i wtedy w ciągu 21 dni otrzyma odpowiedź, czy możliwe jest postawienie na ich działce domu o podstawie do 70 metrów kwadratowych.

Premier przekonywał podczas konferencji, że Polski Ład tworzy harmonijną całość łącząc takie zagadnienia jak: dbałość o rodziny, praca, mieszkanie, usługi publiczne, infrastruktura.

"W Polskim Ładzie chcemy Polakom zaproponować coś wyjątkowego, dekadę szybkiego rozwoju, szybkiego odrodzenia i rozkwitu po epidemii COVID-19. Takie odrodzenie, ta nowa nadzieja, są nam bardzo potrzebne i jestem przekonany, że we wszystkich miejscach w Polsce, we wszystkich gminach - w każdej z 2477 gmin - Polski Ład będzie oznaczał poprawę jakości życia mieszkańców i lepsze życie" - podsumował szef rządu.

Towarzyszący premierowi na konferencji prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zauważył, że jako przedstawiciel samorządu w Polskim Ładzie widzi "nową nadzieję, która może odmienić takie miasta jak Stalowa Wola".

"Z wielkim smutkiem zapoznałem się z opiniami samorządowców, którzy w tym czasie chcą się zachowywać jak smerfy marudy. Ciągle mówią, że czegoś się nie da, że ciągle jest źle, że nie można. Czas kryzysu nie jest czasem, żeby stać z założonymi rękami, narzekać i mówić, że się nie da" - stwierdził prezydent Stalowej Woli.

"Samorządy są gotowe do tego, żeby ten wielki Polski Ład realizować" - dodał.

Premier zwiedził w Stalowej Woli Park Charzewicki, gdzie powstanie osiedle w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Prezydent miasta, przedstawiając założenia osiedla Charzewice zaznaczył, że powstanie tam 1250 mieszkań. "Szacujemy, że wartość inwestycji wyniesie ok. 300 mln zł" - mówił.

Wcześniej w Stalowej Woli premier Morawiecki odwiedził działającą od 12 lat w tym mieście firmę LedLive.

