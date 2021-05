Morawiecki: Polski Ład w obszarze wsparcia firm to podatkowe fair play

Polski Ład w obszarze wsparcia firm to jest podatkowe fair play. Bez wsparcia państwa nie urosłyby takie potęgi, jak firmy francuskie, niemieckie czy włoskie. Każdy, kto zna biznes doskonale wie, jak państwo pomaga. Polski Ład to utworzenie ponad 500 tys. nowych miejsc pracy - powiedział w piątek podczas wizyty w firmie Novo Pak premier Mateusz Morawiecki.

Jak wyjaśnił, z rozmów z przedstawicielami wizytowanej spółki wynika, że pandemia przyniosła liczne problemy, takie jak np. "pozrywane łańcuchy dostaw".

"Staramy się dopomóc polskim przedsiębiorcom. Utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie rynków zbytu - to była nasza filozofia przez te 12, 14 miesięcy w pandemii, która naruszyła podstawy finansowe i funkcjonowania bardzo wielu polskich firm" - powiedział szef rządu.



"W ogromnym stopniu udało się to zrobić. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To jest najlepszy dowód przechowania tej największej wartości, jaką są polscy pracownicy" - dodał.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

"Polski Ład to nowa propozycja po COVID-19 tworzenia setek tysięcy nowych, wysokopłatnych miejsc pracy, takich na których cała nasza gospodarka będzie oparta - na wysokiej jakości pracy, dobrze i bardzo dobrze zarabiających pracowników i dobrze zarabiających przedsiębiorców" - mówił szef rządu.Podkreślił, że razem z polskim państwem "udało się nam przechować, utrzymać miejsca pracy i dzisiaj tworzyć nowe miejsca pracy".Szef rządu podczas piątkowej wizyty w firmie Novo Pak na Mazowszu podkreślił, że z ogromną przyjemnością może zakomunikować, że "mamy w kwietniu rekordową produkcję przemysłową na poziomie ponad 44 proc."Premier wskazał, że jest to odbicie po zeszłym roku, ale i tak "przez najbliższe miesiące będziemy obserwowali znakomite wyniki produkcji przemysłowej".Mateusz Morawiecki dodał, że polska gospodarka jest u progu wyjścia z czasów pandemii COVID-19."W najbliższym czasie przedstawimy dobre, bardzo dobre warunki funkcjonowania tej gospodarki w kontekście Polskiego Ładu w szczegółach. Chcemy już w czerwcu wyjść z ustawą, która daje kwotę wolną od podatku jedną z najwyższych w Europie, a była jedną z najniższych w Europie" - przekazał.Premier wskazał, że po zmianach kwota wolna od podatku w Polsce będzie wyższa niż we Francji, Hiszpanii, we Włoszech czy w Danii.