Morawiecki: polski rolnik potrafi oddzielić ziarno od politycznych plew

Polski rolnik potrafi oddzielić ziarno od politycznych plew - oświadczył w sobotę premier Mateusz Morawiecki w Miętnem koło Garwolina (mazowieckie). Jak dodał, dzisiaj toczy się walka polityczna, która zadecyduje o przyszłości polskiej wsi.

"To mieszkańcom polskiej wsi zawdzięczamy że istniejemy jako naród i jako państwo" - mówił Morawicki do rolników podczas ogólnopolskiego święta Wdzięczni Polskiej Wsi. "Chociaż państwo polskie znikało z mapy, to jako naród nie przestaliśmy istnieć, dlatego, że polskość znalazła schronienie w polskich rodzinach, a szczególnie na polskiej wsi" - mówił Morawiecki.

Szef rządu dziękował też rolnikom za ich trud i wysiłki, dzięki którym "mamy chleb, który jest symbolem dobrobytu, dostatku, życia i polskiego patriotyzmu".

