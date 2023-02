Morawiecki: polskie spółki składają się na obniżkę cen energii

Zgodnie ze wsprwadzonym przez rząd mechanizmem, polskie spółki przeznaczają dziesiątki miliardów na obniżkę rachunków za energię odbiorców - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Jak powiedział, "można opodatkować spółki specjalnym podatkiem od nadzwyczajnych zysków i wtedy te pieniądze z budżetu przeznaczać na obniżenie cen energii. My zdecydowaliśmy się na taki mechanizm tylko realizowany w inny sposób - mechanizm revenue cap".

"Polega to na tym, że te spółki biorą te środki które zarobiły, i przeznaczają je na obniżkę cen gazu, ciepła, energii elektrycznej. To są dziesiątki miliardów złotych, które zarówno Orlen jak i spółki energetyczne przeznaczają na obniżkę naszych rachunków" - mówił premier. "Mamy pieniądze ze spółek, które pośrednio są w ten sposób opodatkowane. One składają się na niższe ceny gazu, na niższe ceny ciepła i energii elektrycznej" - dodał Mateusz Morawiecki.

