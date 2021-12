Morawiecki: premier Tusk nie wykorzystał możliwości zawetowania założeń klimatycznych UE

Premier Donald Tusk nie wykorzystał możliwości zawetowania założeń klimatycznych UE - powiedział w piątek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki podczas trzeciego czytania projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

Morawiecki powiedział, że w 2007 r. przyjęto założenia klimatyczne i powiązano je z bezpieczeństwem energetycznym. Premier mówił, że wiosną 2008 r. miało miejsce posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego ówczesny premier Donald Tusk mógł zawetować te rozwiązania, które były w niewłaściwy sposób określone, co do punktu odniesienia. Jako punkt odniesienia przyjęty został 2005 r.

"Gdyby punktem odniesienia był 1990 r., Polska byłaby do dzisiaj prawdopodobnie beneficjentem systemu ETS, a tak jesteśmy płatnikiem netto w całym tym systemie. Dlatego nie można mówić o zarabianiu. Co zrobił wówczas premier Tusk? Otóż stwierdził, że weto byłoby opcją atomową, byłoby bombą atomową i on tego nie wykorzystał. To był błąd. W Unii Europejskiej trzeba posługiwać się kategorycznymi i zdecydowanymi argumentami. To był rok 2007-2008, początki polityki klimatycznej" - powiedział w piątek szef rządu w Sejmie.

Według niego przełom nastąpił w latach 2013-2014, kiedy przyjęto założenia dotyczące handlu ETS-em, które obowiązują do dzisiaj. "Te założenia, które są wielkim ciężarem dla polskich rodzin i polskich firm" - ocenił.

"Niestety my dzisiaj musimy się borykać z tą spuścizną, tym waszym błędem" - podkreślił Morawiecki, zwracają się do posłów PO.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl