Morawiecki: przedstawiliśmy do konsultacji plan odbudowy, który będzie częścią Nowego Polskiego Ładu

Przedstawiliśmy do konsultacji plan odbudowy, który będzie częścią Nowego Polskiego Ładu - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytanie dotyczące postępu prac nad Krajowym Planem Odbudowy.

"Jest to plan, który zakłada wiele inwestycji zwiększających produktywność w polskiej gospodarce, a także ochronę środowiska, zwiększenie komponentu cyfrowego czy infrastrukturalnego" - przypomniał.

Morawiecki ocenił, że Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to bardzo dobry plan dla polskiej gospodarki i dla samorządów. "Liczę na to, że opozycja dostrzeże walory tego planu i nie będzie stosowała strategii +im gorzej, tym lepiej+. Ten plan będzie ważnym komponentem szybkiego wychodzenia z kryzysu COVID-19" - dodał premier.

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się ws. wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Na cyfryzację ma być przeznaczone 20 proc. łącznej kwoty wsparcia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl