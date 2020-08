Morawiecki: przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych jest konieczne w zw. z COVID-19

Przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest konieczne w momencie wychodzenia z kryzysu po koronawirusie - podkreślił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to pomoże przyciągnąć nowych inwestorów.

Szef rządu brał udział w uroczystości otwarcia odcinka autostrady A2 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Premier odnosząc się do nowego odcinka autostrady A2 podkreślił, że w czasie, kiedy wychodzimy z kryzysu po koronawirusie konieczne jest przyspieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych m.in. dróg.

Jego zdaniem takie działanie przyciągnie też do Polski nowych inwestorów.

"Temu będą służyć założenia rozwojowe najbliższych lat. To jest tak ważne w sytuacji, kiedy cały świat boryka się z kryzysem, jakiego nie było od II Wojny Światowej. Poprzez szybki rozwój infrastruktury komunikacyjnej, Polska pokazuje się jako ten gracz, który ma jedne z najlepszych warunków dla przedsiębiorców międzynarodowych" - powiedział szef rządu.

Morawiecki dodał, że dowodem jego słów jest raport instytucji zależnej od Financial Times, z którego wynika, że w miesiącach kiedy - jak podkreślił premier - szalał koronawirus, Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród 165 krajów w zakresie przyciągania nowych inwestycji zagranicznych.

Premier poinformował, że już w przyszłym roku od węzła Lubelska będzie można pojechać w kierunku zachodnim przez Południową Obwodnicę Warszawy.

"Staramy się o rozwój zrównoważony, czyli wraz za tak wielką arterią jaką jest autostrada A2, która jest częścią drogi europejskiej (...) z bardzo ważnym odcinkiem w Polsce, doprowadzamy do autostrad również drogi powiatowe, gminne, wojewódzkie i krajowe. To jest nowa filozofia działania, której patronujemy i którą realizujemy" - dodał szef rządu.

Premier podkreślił, że rząd chce, aby w ten sposób ludzie z terenów wiejskich, z mniejszych miejscowości, które były wykluczone komunikacyjnie, mogli docierać do większych ciągów komunikacyjnych.

Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w uroczystości na A2, zapowiedział, że autostrada A2 dotrze w roku 2023 do Siedlec, a rok później zostanie wydłużona do Białej Podlaskiej.

Podkreślał on wagę dla rozwoju gospodarczego kraju inwestycji autostradowych i drogowych. "W 2023 roku 22 tys. km dróg gminnych i powiatowych będzie zmodernizowanych, przebudowanych, wybudowanych dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych, dzięki rządowemu wsparciu" - zapewnił Adamczyk.

"W każdym praktycznie miejscu oddajemy do realizacji inwestycje bezpośrednio realizowane z budżetu państwa z udziałem środków pomocowych czy też inwestycje samorządowe wspierane przez rząd" - dodał.

Minister liczy, że w roku 2025 A2 osiągnie wschodnią granicę państwa. Podkreślił, że otwarcie tego odcinka autostrady pokazuje, że rząd dotrzymuje słowa. "Deklarowaliśmy bezpieczne nowoczesne wymarzone drogi, deklarowaliśmy ich realizację i to się dzieje" - mówił Adamczyk.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak obecna również na tej uroczystości powiedziała, że priorytetem jej ministerstwa, które zarządza funduszami unijnymi w Polsce, jest domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych oraz budowa obwodnic.

"Cel, do którego dążymy jest jasny - pomiędzy największymi miastami będziemy podróżować wygodną siecią autostrad i dróg ekspresowych" - powiedziała minister.

"Liczby mówią same za siebie - do chwili obecnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu w ramach inwestycji finansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko w sumie prawie 1100 km dróg, w tym blisko 69 km autostrad, 874 km dróg ekspresowych i 140 km dróg krajowych. Powstały też obwodnice 21 miast" - dodała Jarosińska-Jedynak.