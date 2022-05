Morawiecki: rodzi się nowa nadzieja dla Europy - "między Morzem Bałtyckim, a Morzem Czarnym"

Europa przeżywa dziś nie tylko kryzys w sensie gospodarczym, europejskie elity przeżywają także kryzys swojej politycznej wyobraźni - ocenił premier Mateusz Morawiecki w podcaście. Według niego, "nowa nadzieja dla Europy" rodzi się właśnie "między Morzem Bałtyckim, a Morzem Czarnym".

W opublikowanym w sobotę najnowszym odcinku cotygodniowego podcastu premier Morawiecki wyraził pogląd, że obecnie "mamy do czynienia z dwiema inflacjami". "Pierwsza z nich to ta globalna inflacja, ta +putinflacja+, którą zgotowała nam Rosja swoim szantażem energetycznym i krwawą wojną. Ale druga inflacja to inflacja starych recept ekonomicznych. Gołym okiem możemy zobaczyć jak bardzo wizja państwa, w którą tak usilnie wierzą neoliberałowie, straciła na wartości" - stwierdził szef rządu.

Przypomniał przy tym jedno z haseł PO sprzed kilku lat: "nie róbmy polityki". "Pamiętacie państwo te frazę Platformy Obywatelskiej? Faktycznie, najłatwiej jest nic nie robić, ale co to za propozycja dla Polski, z czym do ludzi ?" - ironizował premier.

Morawiecki nawiązał też do rozpoczynającego się w niedzielę Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Przypomniał, że Polska zaprezentuje tam dwa swoje pawilony: "Dom Polski" i "Dom Trójmorza". "To tam toczyć się będą najważniejsze rozmowy o przyszłości Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej. W +Polskim Domu+ gościć będą ekonomiści absolutnie światowego formatu: laureat ekonomicznej Nagrody Nobla Joseph Stiglitz i były wiceszef Banku Światowego Justin Yifu Lin" - zapowiedział premier.

Podkreślił, że agenda Forum jest "rozpisana szeroko", ale - jak dodał - "bezwzględnym priorytetem jest kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa". "Bo kiedy dziś mówimy o transformacji energetycznej, czy rozwoju technologii, to w tle zawsze są takie wartości, jak bezpieczeństwo, jak suwerenność i jak podmiotowość. Niestety przez ostatnie lata te pojęcia były często wymazywane z europejskich debat" - stwierdził Morawiecki.

Według niego, o podmiotowości mówiły przede wszystkim takie kraje, jak Polska. "I może przy tej okazji warto powiedzieć, że cała Europa przeżywa dziś nie tylko kryzys w sensie gospodarczym, europejskie elity przeżywają także kryzys swojej politycznej wyobraźni. Jestem przekonany, że jeśli chcemy, aby europejski projekt cywilizacyjny rzeczywiście liczył się w globalnym wyścigu, to potrzebujemy odrodzenia tej wyobraźni. W moim przekonaniu ta nowa nadzieja dla Europy rodzi się między Morzem Bałtyckim, a Morzem Czarnym" - podkreślił premier.

Tegoroczny szczyt w Davos odbędzie się w dniach 22-26 maja. Planowane na styczeń obrady Światowego Forum Ekonomicznego przeniesiono w grudniu na nieokreślony termin z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń wariantem koronawirusa Omikron.

Spotkania światowych przywódców i liderów biznesu odbywają się w szwajcarskim kurorcie od 1971 roku. W styczniu 2020 roku Światowe Forum Ekonomiczne odbyło się w Davos po raz 50.

