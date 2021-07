Samorządowcy wiedzą, że nie zabraknie pieniędzy na inwestycje - powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek podczas wizyty w Dobrym Mieście. Dodał, że za czasów rządów PiS na samorządy spadł "deszcz pieniędzy" z podatków PIT i CIT.

Jak mówił Morawiecki, "samorządowcy wiedzą, że nie zabraknie pieniędzy na inwestycje, to będzie inwestycyjne eldorado, bo będą pieniądze na infrastrukturę drogową, na kanalizacje, i na zabytki".

"Polski Ład to jest przełomowy program (...) pieniądze popłyną tu do Dobrego Miasta, do województwa warmińsko-mazurskiego" - dodał.

Zaapelował do samorządowców, aby dalej aplikowali z nowymi wnioskami na drogi i inne części infrastruktury.

Odnosząc się do pytania o spadek dochodów samorządów w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez PiS, premier wskazał, że w ciągu ośmiu lat rządów PO-PSL z podatków PIT i CIT do samorządów trafiło 12 mld zł. "W cztery lata rządów PiS, aż 21 mld zł" - podał.

"Deszcz pieniędzy spadł na samorządowców za rządów PiS" - powiedział w piątek Morawiecki.

Szef rządu dodał, że samorządowcy też muszą patrzeć na efektywność. "My naprawiliśmy system finansów publicznych, dbamy o efektywność funduszy publicznych, to dzięki temu mamy pieniądze na politykę społeczną, na inwestycje i na Polski Ład, czyli obniżkę podatków" - wskazał.

Dodał, zwracając się do samorządowców, że przyrost dochodów nastąpi, ale "zalecam dbałość o efektywność gospodarowania, o to żeby każda złotówka była oglądana od każdej strony" - powiedział Morawiecki.

