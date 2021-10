Morawiecki: skrócimy rolnikom drogę od "pola do stołu", by jak najwięcej zysku zostało w ich kieszeniach

Chcemy skrócić rolnikom drogę od pola do stołu, tak żeby jak najwięcej zysku zostało w kieszeniach rolników - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji PiS w Przysusze (woj. mazowieckie). Zapowiedział też większe odszkodowania dla hodowców trzody dotkniętych ASF.

Premier mówił o wprowadzaniu ułatwień dla rolników w handlu detalicznym, tak by mogli oni handlować swoimi płodami "po całej Polsce". Zapowiedział nieodpłatne udostępnianie miejsc do handlu detalicznego dla rolników w każdym mieście. "Pomożemy w tym logistycznie po to, żeby rolnicy mogli skrócić te drogę +od pola do stołu+, żeby jak najwięcej zysku zostało w kieszeniach rolników" - powiedział szef rządu.

Wspomniał też o problemie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zapowiedział, że rząd zrobi wszytko, aby odszkodowania dla hodowców były wyższe niż do tej pory. Jak dodał, ma to zwiększyć ich możliwości przestawiania się na inną produkcję, albo odtwarzanie trzody chlewnej, po to, żeby "można było znacząco więcej hodować w Polsce własnej trzody chlewnej". "To bardzo ważny program dla polskiej wsi" - ocenił premier.

Wspomniał też o emeryturach dla rolników. "Zostawiamy to co dobre: możliwość otrzymania emerytury, ale utrzymujemy możliwość zatrzymania gospodarstwa. Znosimy obowiązek przekazania gospodarstwa. Niech to będzie dowolność w ręce dana rolnikom" - powiedział Morawiecki.

Podziękował rolnikom "za pot i trud". "Dziękuję wam za ciężką pracę i za to, że jesteście na straży polskiej tradycji i wiary" - mówił szef rządu. Przeprosił też, za potknięcia rządu. "Wierzę w to, że razem z PiS (...) będziemy w stanie polską wieś podnieść ku nowoczesności, ale takiej normalnej nowoczesności, bez zabarwień ideologicznych. Chcemy normalności. Polski rolnik stoi na straży normalności" - powiedział premier.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl