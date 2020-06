Morawiecki: stopień wodny na Wiśle w Siarzewie będzie realizowany

Stopień wodny na Wiśle w Siarzewie (Kujawsko-Pomorskie) będzie realizowany - powiedział podczas spotkania z przedsiębiorcami i samorządowcami w Bydgoszczy premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że jego rząd bardzo poważnie podchodzi do kwestii związanych z gospodarką wodną.

"Na ten stopień w funduszu inwestycji publicznych, nie tym samorządowym, przeznaczamy już w tym roku 100 milionów złotych. Podchodzimy do tego z powagą, uwagą i zgadzam się, że jest to absolutnie do realizacji" - mówił premier w odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji powiązanych z transportem rzecznym.

Podkreślił, że ta inwestycja oczywiście będzie gigantyczna, gdyż koszty takich projektów szacuje się na kilka miliardów złotych.

Premier pytany był także m.in. o możliwość wzrostu subwencji oświatowej.

"W ciągu czterech lat rządów PiS nastąpił wzrost subwencji z poziomu niespełna 39 mld zł do ponad 49 mld zł. (...) Nigdy wcześniej w ciągu czterech lat nie było przyrostu o 10 mld zł. To ogromny wysiłek, którego dokonaliśmy, ale na pewno będą różne inne działania poprawiające efektywność działań edukacyjnych. Dorzucenie szybko kilku miliardów złotych nie jest proste. Nie jest jednak wykluczone, że ta subwencja będzie nadal zwiększana" - zapowiedział Morawiecki.