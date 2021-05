Morawiecki: to nie przypadek, że mamy najniższe bezrobocie w UE, że przemysł, eksport i usługi rosną

To nie przypadek, że Polska ma najniższe bezrobocie w UE, że w Polsce wzrosła produkcja przemysłowa, rozwijają się usługi, a eksport działa jak "dobrze naoliwiona maszyna"; to m.in. zasługa tarczy finansowej - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Premier powiedział w środę, że Nowy Polski Ład, który rząd przedstawi w najbliższych dniach, to też inwestycja w człowieka. "Czynnik społeczny w Polskim Ładzie jest zasadniczy, kluczowy, na niego kładziemy podstawowy nacisk" - podkreślił.

Przekonywał, że "to nie jest przypadek, że Polska "dzisiaj szczyci się tym, że ma najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej". "To oznacza, że mogliśmy niejako osłabić ostrze ataku koronawirusa na polskie rodziny" - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że nie jest też przypadkiem, iż w Polsce wzrosła produkcja przemysłowa. "To właśnie zasługa tarczy finansowej, to działanie polskiego funduszu rozwoju i innych instytucji wsparcia, które doprowadziły do zachowania potencjału eksportowego, przemysłowego, produkcyjnego a nawet do jego wzmocnienia, tam, gdzie niektóre polskiej sektory, polskie branże mogły wręcz rozwinąć swoje skrzydła" - mówił premier.

Morawiecki ocenił, że "wzrost produkcji przemysłowej zaskoczył wszystkich".

"To nie jest przypadek, że wzrósł również sektor usług, czego najlepszym dowodem jest eksport usług" - stwierdził Morawiecki. Jak zaznaczył, "wreszcie to nie jest przypadek, że cały polski eksport rośnie i działa jak dobrze naoliwiona maszyna".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl