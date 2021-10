Morawiecki: u progu transformacji polska wieś, gminy i małe miasteczka zostały zdradzone

U progu transformacji polska wieś, gminy i małe miasteczka zostały zdradzone; wobec polskiej wsi zastosowano terapię szokową, brutalne metody gospodarcze, społeczne - mówił w sobotę w Przysusze podczas konwencji rolniczej PiS premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że "być polskim patriota, to być wiernym ojcowiźnie, być wiernym ojcowiźnie to być wiernym polskiej wsi, polskim rolnikom, polskiemu rolnictwu". "Polska wieś zawsze była wierna Polsce, ale nie zawsze Polska była wierna polskiej wsi. U progu transformacji, u progu tych zmian po upadku komunizmu doskonale wiemy, że właśnie polska wieś, gminy i małe miasteczka zostały pozostawione same sobie, powiem wprost - zostały zdradzone" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, "wobec polskiej wsi zastosowano terapię szokową, brutalne metody gospodarcze, społeczne". Zaznaczył, że pojawił się dług realny, infrastrukturalny mierzony dziurami w drogach gminnych, powiatowych, zapaścią wielu gospodarstw rolnych.

"Polska wieś była niejako dla polityków pokroju Balcerowicza czy Tuska balastem, była zostawiona sama sobie, a nawet gorzej niż ci, na których postawiono, ci którym było łatwiej. Ta mroczna przeszłości musi odejść na zawsze do lamusa. Ale te demony przeszłości ciągle wokół nas krążą" - powiedział premier.

Mówił, że po 1989 r., po Okrągłym Stole, zapanował nowy porządek społeczny. "Ale przy tym Okrągłym Stole zabrakło mieszkańców wsi, a mieszkańcu wsi, małych miast, miasteczek to co najmniej połowa Polski" - podkreślił Morawiecki.

Jak zaznaczył, do zapaści prowadziła polityka liberalnych partii, do braku nadziei. Morawiecki dodał, że wyrzutem III RP jest rzeczywistość wsi popegeerowskich. "To właśnie jednocześnie jedno z naszych wielkich zadań (...), aby tych, którzy byli najgorzej potraktowani potraktować na równi z innymi, dać im szansę i perspektywy normalnego rozwoju" - powiedział premier.

"Jak było, to myślę, że tutaj, na tej sali, mieszkańcom polskiej wsi, polski rolnikom, mieszkańcom małych miasteczek nie trzeba tłumaczyć, przypominać. Ale trzeba czasami przypominać to innym mieszkańcom i tym partiom politycznym, które mają wobec rolnictwa tylko zapomnienie, nie mają planu dobrego, nie mają programu. Tym partiom, którym bliżej jest do Brukseli albo Berlina, a nie do Bożej Woli, Przysuchy, Wieniawy czy Gielniowa" - podkreślił premier.

