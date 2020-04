Morawiecki: umarzanie subwencji w ramach "tarczy" będzie zależeć od utrzymania miejsc pracy

Umarzanie subwencji, jakie otrzymają firmy w ramach "tarczy antykryzysowej" będzie zależeć od tego, czy będą one utrzymywać działalność gospodarczą i czy będą utrzymywać miejsca pracy - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odpowiadał na pytanie, od czego będzie zależeć umarzanie subwencji, jaką będą otrzymywać firmy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Podkreślał, że będzie to zależeć od dwóch czynników. "Od tego, czy będą utrzymywane miejsca pracy w proporcji, która jest określona w programie oraz od utrzymania działalności gospodarczej, bo to jest warunek wstępny" - powiedział. "Chcemy, aby polskie firmy nie padały, żeby polskie firmy się obroniły w tym kryzysie" - dodał.

Zaznaczył, że rząd chce wspierać polskie firmy, aby - jak mówił - "to one dokonywały ekspansji, jak już będziemy liczyć straty, mam nadzieję wkrótce, za kilka miesięcy, po tej pandemii koronawirusa". "Płyniemy na jednej łodzi i naszą rolą jest to, aby utrzymywać miejsca pracy, również przez bezzwrotną dotację dla firm, taką, jaką przedstawiamy w ramach tarczy" - powiedział Morawiecki.