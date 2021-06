Morawiecki: w 100 dni przedstawimy konkrety 10 punktów realizujących Polski Ład

W 100 dni od dzisiaj przedstawimy konkrety dotyczące 10 kluczowych punktów zmian w ramach Polskiego Ładu - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

"Polski Ład jest wielką dźwignią polskiego rozwoju, a my poprzez te 10 punktów na 100 dni od dzisiaj, czyli do połowy września najpóźniej pokazujemy konkret i potwierdzamy naszą wiarygodność, pokazujemy sprawiedliwy porządek, ale też porządek dynamicznego gospodarczego rozwoju. Rozwoju gospodarczego i społecznego, bo gospodarka i społeczeństwo to jedno" - podkreślał.

Wskazał, że Polski Ład ma zbudować najbardziej sprawiedliwe, ale też ułatwiające efektywny i szybki rozwój gospodarczy ramy inwestycyjne, finansowe, budżetowe, ekonomiczne dla wszystkich Polaków.

"I Polski Ład taki jest, i te 10 programów, które dzisiaj pokazujemy, właśnie takie są. Potwierdzimy, że to właśnie jest możliwe, że Polska taka będzie, że będziemy realizowali sprawiedliwy porządek, który będzie służył wszystkim bez wyjątku Polakom" - powiedział.

Punkty o które chodzi to: 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich; następne projekty to emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł, zniesienie limitów do lekarzy specjalistów, harmonogram zwiększenia wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB, Mieszkanie bez wkładu własnego oraz dom 70 mk kw. bez zbędnych formalności, rodzinny kapitał opiekuńczy, wspierający wychowanie dzieci, program inwestycji strategicznych, który ma wspierać rozwój wspólnot lokalnych oraz dużych inwestycji w miastach.

Kolejne projekty to: dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży dla rolników oraz program budowy małych Centrów Nauki Kopernik, które ułatwią dostęp do możliwości edukacyjnych w powiatach. W skład propozycji Polskiego Ładu wchodzą także propozycje podatkowe.

