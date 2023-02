Morawiecki: w lutym, marcu import rosyjskiej ropy równy zero, lub blisko zera

Na początku 2023 r. Polska zmniejszyła import rosyjskiej ropy do 10 proc., a w lutym, marcu tego roku będzie to zero lub bliskie zeru - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

"Od 2016 r. realizowaliśmy redukcję importu z ropy. Zmniejszyliśmy to do 10 proc. na początku tego roku, a luty marzec to będzie zero lub bliskie zeru" - stwierdził Morawiecki, pytany o zakupy rosyjskiej ropy przez PKN Orlen, Jak dodał, Polska mogłaby nie odbierać zakontraktowanej ropy z Rosji, ale i tak musiałaby za to płacić.

Morawiecki oświadczył, że Polska w końcu "doprosiła się" o sankcje europejskie, "i dlatego na początku tego roku import z Rosji zmalał do 10 proc." Jak podkreślił, to Polska była "głównym inspiratorem nałożenia sankcji w tym zakresie". "Pan Tusk i Platforma już po zajęciu Krymu brała 100 proc. ropy z Rosji" - dodał.

W sobotę PKN Orlen poinformował, że strona rosyjska przerwała dostawy ropy rurociągiem Przyjaźń. Orlen ma obowiązujący do końca 2024 r. kontrakt na dostawy ropy z rosyjską firmą Tatnieft i deklarował, że wstrzyma import w przypadku nałożenia przez UE odpowiednich sankcji.

Według szacunków Orlenu, od początku lutego 2023 r., po wygaśnięciu kontraktu z firmą Rosnieft, dostawy rosyjskiej ropy pokrywały tylko ok. 10 proc. zapotrzebowania koncernu na ten surowiec. Były to wyłącznie dostawy rurociągowe, na które nie zostały wprowadzone międzynarodowe sankcje.

