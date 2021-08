Morawiecki: w ramach Polskiego Ładu mamy ulgę na automatyzację i na robotyzację dla innowacyjnych firm

W ramach Polskiego Ładu mamy ulgę na automatyzację i na robotyzację dla innowacyjnych firm. Polska ma również jedne z najniższych podatków w Europie dzięki IP BOX - powiedział w poniedziałek podczas wizyty w Opolu premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podczas wizyty w firmie APE LED powiedział, że jeśli chodzi o przedsiębiorczość, to naśladownictwo na krótką metę może być dobrym kierunkiem działania. "Szczególnie cieszą jednak firmy takie jak ta tutaj w Opolu, które umieją stosować własne innowacje" - powiedział premier. Jak dodał, wizytowane przedsiębiorstwo ma ponad 20 własnych patentów.

Morawiecki zadeklarował, że celem rządu będzie wspieranie innowacyjnych polskich firm.

"W ramach Polskiego Ładu mamy ulgę na automatyzację i robotyzację dla innowacyjnych firm. Mamy jedne z najniższych w Europie podatków, dzięki IP BOX w wysokości 5 proc." - mówił szef rządu. Według niego polskie firmy mogą rozwijać się "zatrudniając Polaków, którzy świetnie orientują się w nowoczesnych technologiach, w tym co jest potrzebne, żeby polski biznes miał większe marże, żeby polski biznes mógł rosnąć i nabierać całościowego kształtu".

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

