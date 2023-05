Morawiecki: w tym tygodniu kolejna Rada Ministrów, która zajmie się harmonogramem realizacji propozycji prezesa Kaczyńskiego

W tym tygodniu zwołam kolejna Radę Ministrów, aby zająć się harmonogramem realizacji wszystkich propozycji, przedstawionych przez prezesa Kaczyńskiego – powiedział w poniedziałek w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

"W zależności od tego, czy mówimy o tym pierwszym ruchu, jaki robimy, czyli o zejściu z opłat na wszystkich autostradach obsługiwanych przez Generalną Dyrekcję (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - PAP), to będzie kosztować do kilkuset milionów złotych, w zależności od tego, kiedy zaczniemy. A chcemy zacząć od 1 lipca i dlatego w tym tygodniu zwołam kolejną Radę Ministrów, aby zająć się harmonogramem realizacji wszystkich propozycji, przedstawionych przez prezesa Kaczyńskiego" - powiedział w poniedziałek w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

Dodał także, że rząd chce się zająć również autostradami, które obecnie są zarządzane przez koncesjonariuszy. Zwrócił uwagę, że autostrady płatne w Polsce są drogie, zwłaszcza autostrada A2, "to jest jedna z najdroższych autostrad w Europie".

"My również postaramy się te koszty zredukować do zera, jeśli Polacy nam zaufają, jeśli nas wybiorą. Znajdziemy sposób, aby te autostrady dla wszystkich Polaków były bezpłatne" - zadeklarował Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że rządowi zależy na tym, żeby Polacy "podróżowali bezpiecznie i komfortowo", dodał także, ze autostrady i drogi szybkiego ruchu poprawiają stan środowiska. Przypomniał także, że rząd inwestuje w koleje.

"Jeśli chodzi o koleje, to przez nasz program Kolej+ odbudowujemy odcinki, zamykane w czasach Platformy, zamykane w poprzednich latach III Rzeczypospolitej. To pierwszy od kilkudziesięciu lat okres, kiedy kolej jest odbudowywana a nie zwijana. Podzielam pogląd, że kolej jest bardzo ważna, ale udostępniając bardzo dobre i bezpieczne drogi, nie znaczy, że pogarszamy stan środowiska, tylko zwiększamy bezpieczeństwo" - dodał premier.

Zwrócił uwagę, że dzięki inwestycjom w drogi poprawia się wyraźnie stan bezpieczeństwa na drogach.

"Udało się naszemu rządowi doprowadzić do rekordowych danych, jeśli idzie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mamy dane za zeszły rok i to są bardzo pozytywne dane" - stwierdził.

Premier przyznał, że niektóre kontrakty zawarte z koncesjonariuszami na budowę i użytkowanie autostrad kończą się w latach 30-tych.

"Oczywiście, nie będziemy doprowadzali do łamania prawa, będziemy rozmawiali z tymi, którzy są właścicielami czy koncesjonariuszami tych odcinków tak, żeby dla Polaków te autostrady były bezpłatne. To dla mnie najważniejsze, aby Polacy mogli spokojnie swobodnie podróżować drogami szybkiego ruchu, autostradami. To jest dla wszystkich ogromna korzyść" - dodał Morawiecki.

