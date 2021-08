Morawiecki: we wrześniu przedstawimy Polski Ład dla rolnictwa

Codziennie rozmawiamy z rolnikami i jesteśmy w trakcie wypracowywania bardzo szerokiego zestawu ustaw i programów, jakim jest Polski Ład dla rolnictwa. On zostanie przedstawiony we wrześniu - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki, podczas konferencji w Żabiej Woli (woj. mazowieckie) powiedział, że w Polskim Ładzie zawarte zostaną kompleksowe programy i rozwiązania dla rolnictwa.

"Codziennie rozmawiamy z rolnikami i jesteśmy w trakcie wypracowywania bardzo szerokiego zestawu ustaw i programów, jakim jest Polski Ład dla rolnictwa" - poinformował premier. "On zostanie przedstawiony we wrześniu. Będą tam kompleksowe programy zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi, nowe podejście do rodzinnego gospodarstwa rolnego" - dodał.

Jak wyjaśnił szef rządu, w Polsce gospodarstw do 10 ha jest około 1 mln. "Mówimy zatem o ogromnej większości gospodarstw" - podkreślił.

Premier powiedział, że z rolnikami podczas swoich wyjazdów omawiał również kwestie związane z detalicznym handlem rolnym, odszkodowaniami za susze, a także chorobie ASF. "Staramy się rozwiązać te problemy, m.in. przez przekazanie bezprecedensowej puli środków 200 mln zł na rekompensaty. Taka kwota nigdy nie została wcześniej przekazana" - zaznaczył Morawiecki i dodał, że rząd podejmie wszelkie możliwe działania, aby wesprzeć rolników w bioasekuracji, ale też zrekompensować straty za utraconą trzodę chlewną.

"Jesteśmy w przededniu ogłoszenia tego programu rolniczego, który dla wielu rolników z pewnością będzie bardzo atrakcyjny, bardzo dobry" - zapowiedział Morawiecki.

"Na blokady dróg, które uniemożliwiają normalne życie mieszkańców, oczywiście nie możemy się godzić i będę prosił ministra spraw wewnętrznych i administracji o zdecydowaną reakcję" - dodał.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2, tys. zł.

