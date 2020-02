Morawiecki: współpraca rządu i samorządu może przynieść dużo dobrego dla mieszkańców

Poprzez współpracę rządu i samorządu pokazujemy, jak dużo dobrego może ona przynieść i dla mieszkańców, i dla sportu, i dla zdrowia, bo przecież wszystko to tutaj w jednym się łączy – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Dusznikach-Zdroju na stadionie biathlonowym.

Premier odwiedził stadion biathlonowy Duszniki Arena, który zyskał tytularnego sponsora firmę Tauron Energia. Premier uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy sponsorskiej.

Podkreślił, że polskie dobrze prowadzone negocjacje w Unii Europejskiej dotyczą funduszy europejskich, które są częścią "montażu finansowego pod realizację różnego rodzaju projektów, również takich sportowych".

"Bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na to, żeby w Unii Europejskiej pokazywać taką jakby sprawną, spójną filozofię realizacji różnego rodzaju projektów. Środki rządowe, samorządowe - tutaj właśnie wojewódzkie, gminne, wszelkie inne i oczywiście środki europejskie. To, że jest taka znakomita koordynacja, dziękuję marszałkom województwa, panu ministrowi (Michałowi) Dworczykowi, który jest bardzo dobrym duchem tego miejsca, tego województwa" - mówił premier.

Pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania stadionu Tauron Duszniki Arena i wyraził zadowolenie z pozyskania sponsora. "Cieszę się, ponieważ jest zimno, a Tauron to ciepło, dobra energia. Gratuluję wszystkim i mam nadzieję, że tutaj, na tym torze będzie wiele radości" - dodał.

Zaznaczył, że jadąc do Dusznik, rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, który zabiega o inwestycje sportowe i infrastrukturalne w mniejszych miejscowościach kraju.

"Pan prezydent Andrzej Duda, zabiega o to, by te inwestycje sportowe i infrastrukturalne były w mniejszych miejscowościach, takich jak Duszniki-Zdrój. Prezydent w szczególności chce, by ten sport był taką nie tylko radością, ale też oznaczał całą tą piramidę szkoleniową od podstaw poprzez sport amatorski, zawodowy. Byśmy mogli cieszyć się z tych wielkich sukcesów polskich sportowców na całym świecie. Jestem przekonany, że takie sukcesy będziemy odnosić dzięki takiemu torowi biathlonowemu jak ten tu w Dusznikach" - powiedział premier.

Stadion Tauron Duszniki Arena to najnowocześniejszy ośrodek biathlonowy w Polsce. Przeszedł gruntowną przebudowę i renowację przed mistrzostwami Europy w 2017 roku. Inwestycja kosztowała ponad 18 mln zł, z czego 10 mln zł to była dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.