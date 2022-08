Morawiecki: wydatki budżetowe na obronność wzrosły od 2015 r. z 37 mld zł do 97 mld zł w 2023 r.

Wydatki budżetowe na obronność wzrosły od 2015 r. z 37 mld zł do 97 mld zł planowanych w 2023 r. – wskazał we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu, odpowiadając na pytania mediów o wydatki na obronność, akcentował, że nigdy nie było takiego wzrostu.

"Tegoroczne wykonanie budżetu (obronnego - PAP) zakładamy na poziomie 58 mld zł, czyli będzie wzrost o ok. 40 mld zł. Nigdy wcześniej nie było takiego wzrostu. Od 2015 r. to jest wzrost z 37 mld zł na 97 mld zł. To jest niesamowity wzrost. (…) To wydatki założone w budżecie" - powiedział Morawiecki.

"Oprócz tego, w momencie, kiedy podpisujemy umowy z partnerami, czy to amerykańskimi, czy koreańskimi, (…) nawet uprzedzając te umowy, rusza machina negocjacji finansowych. W ramach Funduszu Obronności, w ramach Funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego, toczą się rozmowy z dostawcami uzbrojenia, by +rozterminować+ płatność na raty; by częściowo oni pokryli finansowanie, które my zwrócimy w kolejnych latach. Na tej właśnie zasadzie budujemy nasze przekonanie, że dodatkowy zastrzyk finansowy 30 do 40 mld zł będzie przeznaczony na zakupy uzbrojenia" - dodał.

Wcześniej na konferencji omawiając projekt budżetu na 2023 r., przyjęty we wtorek przez RM, szef rządu powiedział, że "ten rok zamkniemy budżet obrony narodowej na poziomie ok. 58 mld zł, a na przyszły rok planujemy 98 mld zł". Dodał, że oprócz budżetu na regularną armię planujemy dodatkowe 30-40 mld zł na zakup uzbrojenia za granicą.

