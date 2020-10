Morawiecki: Wypracowane podczas kongresów idee - kluczowe dla zmiany koncepcji przebudowy państwa

Wypracowane podczas dziewięciu ostatnich kongresów idee były kluczowe dla zmiany koncepcji przebudowy państwa w kierunku państwa bardziej solidarnego, sprawnego, sprawczego i silnego - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas X Kongresu Polska Wielki Projekt.

Premier powiedział, że do pierwszego kongresu nie doszło w zaplanowanym terminie z powodu katastrofy smoleńskiej i odbył się on dopiero rok później.

"I namysł, który służył kongresowi, który był właśnie głównym elementem konstrukcji Kongresu Polska Wielki Projekt był bardzo ważną częścią zmiany myślenia wśród części elit w III Rzeczypospolitej, w naszej Rzeczypospolitej. Był bardzo ważny w kontekście dostrzeżenia słabości kapitalizmu, systemu zbudowanego po okresie transformacji systemu postkomunistycznego i próby zaprezentowania jego naprawy" - mówił szef rządu.

Podkreślił, że gdy pięć lat temu tworzono plan odpowiedzialnego rozwoju, to jako motto przyjęto słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, że "Polska albo będzie wielka albo nie będzie jej wcale". "I myślę, że twórcom Kongresu i jego uczestnikom przyświecała ta sama myśl. Świadomość tego, że świat bardzo gwałtownie się zmienia, że ulegamy bardzo głębokim, bardzo trudnym do zidentyfikowania procesom, które wpływają na demokrację, na kapitalizm, na wolny rynek, na państwa w procesie transformacji" - zaznaczył.

Dziękował uczestnikom pierwszych kongresów; jak podkreślał, bez ich pracy, "bez tego dzieła nie byłoby możliwości naprawy Rzeczypospolitej, której podjęli się blisko pięć lat temu".

"Ten fundament myśli, fundament intelektualny, fundament koncepcyjny był niezbędny do tego, by rzucić rękawicę schematom myślowym, które wytyczały do niedawna, a wśród wielu kręgów elity do dzisiaj są aksjomatem niezbywalnym w koncepcji funkcjonowania państwa, ustroju, systemu; by rzucić rękawicę neoliberalizmowi. I to właśnie ten zaczyn, który powstał tu podczas dziewięciu kongresów Polska Wielki Projekt był kluczowym fundamentem zmiany koncepcji przebudowy państwa w kierunku państwa bardziej solidarnego, sprawnego sprawczego, ale i silnego, takiego, które może nas wieść ku wielkiej Rzeczypospolitej" - oświadczył Morawiecki.