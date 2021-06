Morawiecki: z szefem ArcelorMittal Poland o inwestycji i sytuacji gospodarczej na Śląsku

Na spotkaniu z prezesem ArcelorMittal Poland Sanjayem Samaddarem, rozmawialiśmy na temat inwestycji i sytuacji gospodarczej na Śląsku oraz o ochronie miejsc pracy - poinformował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

"Dziś rano spotkałem się Prezesem ArcelorMittal Poland, panem Sanjayem Samaddarem. Rozmawialiśmy na temat inwestycji i sytuacji gospodarczej na Śląsku" - napisał w piątek na Facebooku premier.

Jak dodał, ochrona miejsc pracy jest jednym z priorytetów rządu i Polskiego Ładu, dlatego temat ten będę poruszał wielokrotnie podczas kolejnych spotkań z przedstawicielami biznesu.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl