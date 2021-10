Morawiecki: zabudowa gospodarcza do 300 m kw. bez zezwoleń, tylko na zgłoszenie

Likwidujemy obowiązek uzyskiwania pozwoleń przy budowie zabudowań gospodarczych do 300 m kw; zabudowania takie tylko na zgłoszenie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniej konwencji PiS.

Szef rządu stwierdził też, że wszystkie przedstawione w sobotę propozycje dla rolnictwa i wsi mają pierwiastek wolności, sprawiedliwości, suwerenności i solidarności.

"Polska jest jedna. Tego właśnie chcemy, żeby mieszkaniec wsi, małego miasteczka mógł tam żyć, pracować, tam się kształcić, zakładać rodzinę, budować swoje własne cztery kąty, a nie wyjeżdżać gdzieś za granicę" - powiedział Morawiecki.

W kwestii wiarygodności wzywał, aby uważać "na te różne głosy, które się pojawiają, na fałszywe propozycje" i stwierdził, że PO i PSL obiecywały nie podnosić wieku emerytalnego, a dokonały tego po wygranych wyborach. PiS - dodał - obiecywał obniżenie wieku emerytalnego i tego dokonał. "Wykonaliśmy wszystkie nasze najważniejsze obietnice" - powiedział Morawiecki wskazując na program Rodzina 500 plus czy podwyższenie świadczeń emerytalnych.

Morawiecki mówił też, że polska wieś zasługuje na to, by i do niej zagościła nowoczesność na miarę XXI wieku. "I to jest też nasz program - Polski Ład dla polskiej wsi" - powiedział.

Wyraził też przekonanie, że program dla wsi będzie dobrze odczytany, a jeśli będzie wymagał poprawy, zmian, nowych projektów, to "jesteśmy na nie gotowi". "Wierzę, że Polski Ład dla polskiej wsi jest dobrą obietnicą i nadzieją na przyszłość" - powiedział Morawiecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl