Morawiecki: Zależy mi na wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zagranicznych

Zależy mi na wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zagranicznych - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa mają zostać przeznaczone zarówno środki z UE, jak i krajowego budżetu.

Premier Morawiecki, który odwiedził w sobotę gospodarstwo rolniczym w Będkowicach (woj. małopolskie) zwrócił uwagę, że co roku rolnicy "borykają się z różnymi niespodziankami ze strony natury" - suszą, gradobiciem, podtopieniami. "Tu, jako państwo, staramy się pomagać. Staramy się wspierać tych najbardziej poszkodowanych" - zapewnił Morawiecki.

Przede wszystkim jednak - jak podkreślił - zależy mi na "wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zachodnich, zagranicznych". "To dlatego też z sukcesem staraliśmy się o powołanie na komisarza ds. rolnictwa Polaka, pana Janusza Wojciechowskiego, który dba o interesy polskich rolników w Brukseli. To dlatego wynegocjowaliśmy w Brukseli ogromny pakiet wsparcia na najbliższych kilka lat, ponad 34 mld euro. To z tych środków również będą korzystały gospodarstwa takie, jak tu w Będkowicach" - dodał premier.

Zadeklarował, że rząd chce także prowadzić działania krajowe - budżetowe i legislacyjne, które będą sprzyjać poprawie konkurencyjności polskich rolników.

Przekonywał przy tym, iż polskie rolnictwo jest bardziej ekologiczne, niż w innych krajach UE, np. Holandii. "Tam ilość zużywanych pestycydów w substancji aktywnej jest kilka razy większa niż w Polsce na jeden hektar. W Polsce to jest nieco powyżej 2 kg na hektar tej substancji aktywnej; w Holandii - parę razy więcej" - wskazał Morawiecki.

Zapowiedział, że pomoc dla rolników przewidziano m.in. w "Polskim Ładzie", czyli nowym programie Zjednoczonej Prawicy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl