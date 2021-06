Morawiecki zapowiada kontynuację programów dla wsi i rolników

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kontynuację dofinansowania kół gospodyń wiejskich oraz zmian w rolniczym handlu detalicznym. Dodatkowe środki mają otrzymać też ochotnicze straże pożarne.

Premier Morawiecki wziął w sobotę w podkrakowskich Balicach udział w debacie pt. "#PolskiŁad #OdPolaDoStołu".

Przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość zabezpieczyło interesy polskich rolników m.in. poprzez wprowadzenie ochrony polskiej ziemi. "Wprowadziliśmy zdecydowane zmiany w rolniczym handlu detalicznym. To program, który będziemy również poszerzać. Podnieśliśmy stawkę zwrotu kosztów paliwa rolniczego z 83 zł do 100 zł - stawkę, która przez lata nie była podnoszona" - podkreślał Morawiecki.

Przypomniał ponadto, że ponad 80 mln złotych przekazano kołom gospodyń wiejskich. "Cieszę się, że koła gospodyń wiejskich, kobiety gospodarne i wyjątkowe coraz częściej z tego programu korzystają" - zaznaczył szef rządu. Zapewnił, że także ten program będzie kontynuowany i rozszerzany.

Dodatkowe środki mają dostać też ochotnicze straże pożarne. "To bardzo ważny element budujący nie tylko polską kulturę, spójność polskiej wsi, ale także pomoc w sytuacjach nieszczęść zawsze czujni, zawsze gotowi. Tacy są nasi druhowie i dlatego dbamy o rozwój wsi" - powiedział premier.

Przypomniał, że komisarzem UE ds. rolnictwa jest Polak, Janusz Wojciechowski, z którym - jak podkreślił - często rozmawia na temat polskiej wsi.

Morawiecki dowodził ponadto, że polskie rolnictwo wpisuje się w realizację celów unijnej polityki klimatycznej. "To my zużywamy kilkakrotnie mniej pestycydów, a więc jesteśmy dużo bardziej ekologiczni i dlatego jestem przekonany, że Komisja Europejska musi się przyjrzeć tej tak naprawdę produkcji przemysłowej, która w sposób nieuprawniony korzysta z przewag konkurencyjnych względem naszych rolników" - zaznaczył szef rządu.

Wskazywał ponadto, że w Holandii przypada o wiele więcej świń czy krów na 100 ha. "W Holandii to jest około 500-600 świń na 100 hektarów; w Polsce - kilkakrotnie mniej. To w Holandii jest ok. 200 krów na 100 ha, w POlsce - około 40, a więc znacząco mniej" - mówił premier.

